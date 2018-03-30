Итоги первых проверок в ТРЦ Москвы после пожара в "Зимней вишне": не хватает огнетушителей, захламлены выходы

СЕГОДНЯ 17:03 2018-03-30T17:57:48+03:00

Сотрудники прокуратуры при поддержке коллег из МЧС приходят в торговые центры, чтобы оценить работоспособность систем сигнализации и пожаротушения Фото: Андрей АБРАМОВ

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Пожар в «Зимней вишни» в Кемерово стал толчком для проверки систем пожарной безопасности в торговых центрах по всей стране. В частности, в Москве они проходят без предупреждений владельцев. Сотрудники прокуратуры при поддержке коллег из МЧС приходят в торговые центры, чтобы оценить работоспособность систем сигнализации и пожаротушения.

- Пока результаты проверки мы не сообщаем, но уже выявляем нарушения, за которые владельцы понесут административную ответственность, будут приняты соответствующие меры, - сказала «Комсомольской правде» Людмила Нефедова, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения Прокуратуры Москвы.

«Щелково» проверили еще до трагедии в Кемерово

В соцсетях уже обсуждают, что торговый центр «Щелково» на востоке Москвы закрыли почти на три месяца из-за выявленных неполадок — запертые двери, недостаток огнетушителей, неисправная электропроводка и другие.

- Пришел, а на дверях «опечатано» судебными приставами. Когда откроют — никто не знает. Даже примыкающие магазинчики закрыты, - пишет в соцсетях москвич Андрей Марков.

Обсуждают и то, что торговый центр построен на месте цехов завода «Хроматрон», который после завершения строительства в конце 80-х годов не был введен в эксплуатацию. Однако проверка торгового центра «Щелково» была еще до трагедии в Кемерово.

- Это была внеплановая проверка — одна из тех, которые проходят по инициативе МЧС. Торговый центр проверили еще в феврале, после чего документы по невыполнению предписания по устранению нарушения обязательных требований пожарной безопасности были направлены в Измайловский районный суд. Сейчас вынесено решение приостановить деятельность торгового центра «Щелково», - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

После того, как собственник устранит нарушения, сотрудники МЧС снова придут с проверкой, после которой будет решено открывать ли торговый центр.

Пожар в «Зимней вишни» в Кемерово стал толчком для проверки систем пожарной безопасности в торговых центрах по всей странеФото: Алексей БУЛАТОВ

Не выключился кинопроектор

- На время проверок мы не закрываем торговые центры. Если собственники посчитают нужным, то могут закрыть на несколько часов, - объясняет Людмила Нефедова, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения Прокуратуры Москвы.

Масштабная проверка уже прошла в торговом центре «МЕГА Белая Дача», были проведены тестирования системы пожарной безопасности — нарушений прокуратура не выявила.

- Вчера были проверены все 15 залов кинотеатра в торговом центре. Все основные системы пожарной безопасности кинотеатра - пожарная сигнализация, система оповещения людей о пожаре, эвакуационные пути, противодымная защита, эвакуационное освещение - работали в обычном режиме, - рассказали в пресс-службе ИКЕА в России.

- В СМИ писали, что были закрыты три зала, там были неполадки? - уточняю.

- Во время теста нами было обнаружено, что в трех залах при активации пожарной сигнализации не выключился кинопроектор, то есть зрители в зале слышали бы эвакуационное сообщение на фоне фильма. Для устранения этого несоответствия залы были закрыты. Сейчас все элементы системы работают корректно. Кинотеатр работает в обычном режиме.

Также внеплановые проверки надзорных органов коснулись магазинов с одеждой и обувью, кафе и других арендаторов в торговом центре «МЕГА Белая дача». В настоящее время начаты проверки в «МЕГА Химки».

Захламлены эвакуационные выходы

Однако не во всех торговых центрах с пожарной безопасностью все хорошо. В торговом центре «МЕГА Теплый Стан» были выявлены незначительные нарушения, в частности недостаток огнетушителей. Специалистами МЧС была проведена учебная эвакуация, а также инструктаж для сотрудников.

В торговом центре «Подсолнухи» также были выявлены нарушения пожарной безопасности, в частности эвакуационные пути и выходы были захламлены. Такая же обстановка и в торговом центре «Алтуфьевский» - двери запасных выходов открыты, но эвакуационные пути захламлены оборудованием и сторонними предметами. Несмотря на то, что некоторые нарушения устраняются сразу же на месте — убираются доски, передвигаются предметы, освобождая проходы, от ответсвенности владельцы не уйдут.

- За незначительные нарушения владельцы все равно будут привлечены к административной ответственности и приглашены в прокуратуру, - рассказала «Комсомольской правде» Людмила Нефедова, начальник отдела взаимодействия со средствами массовой информации и правового обеспечения Прокуратуры Москвы. - Проверки по исполнению законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, складских и иных помещениях и объектах с массовым пребыванием людей (прим. автора - более 50 человек) будут проводиться и на следующей неделе. В ближайшие дни проверка коснется торговых центров Москвы, в том числе 7 объектов в ТиНАО. Мы работаем максимально прозрачно, с привлечением на объекты представителей СМИ.

КСТАТИ

В ГУМе провели учебную эвакуацию, не дожидаясь проверок в связи с трагедией в Кемерово. Эвакуация посетителей и сотрудников 29 марта заняла 12 минут. Стоит обратить внимание, что в торговом комплексе есть собственная пожарная часть, которая ежедневно контролирует противопожарную безопасность в здании. Но и учебная эвакуация не отменяет прокурорскую проверку.

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