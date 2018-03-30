Выжить в центре Москвы — настоящий квест для людей со скромным достатком

СЕГОДНЯ 19:05 2018-03-30T21:13:58+03:00

Бедные богатые пенсионеры, владельцы квартир за миллионы в престижном центре не могут позволить себе купить хлеб в здешних магазинах

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Шикарные рестораны, красивая иллюминация, дорогие магазины. Кремль, Большой Каменный мост, парк «Зарядье», знаменитый дом на Набережной, толпы туристов. Во всем этом великолепии нет места только коренным жителям — простым людям, что живут здесь испокон веков. Пенсионеры на свои скромные деньги не в состоянии позволить себе батон хлеба в дорогих и престижных магазинах. А скромные и доступные супермаркеты здесь, на Золотой миле, ну никак не приживаются.

- Катастрофа! Это для нас просто катастрофа! - говорит 86-летняя Валентина Ивановна Москаленко. - Вчера только узнала, что наш магазин «Дикси» с 1 апреля закрывают. Что же теперь делать? Куда ходить за продуктами?

Валентина Ивановна живет в доме на Набережной (улица Серафимовича дом 2) с 1939 года. Тогда еще ее скромная квартирка не стоила миллионы.

- Отца направили в Москву после окончания Академии, он получил назначение в Совет Министров. И тогда вот ему выдали квартиру. Мне тогда было 7 лет, я только-только пошла в 1-ый класс. Вот с тех пор я тут и живу.

Сейчас Валентине Ивановне 86 лет. Живет одна, пенсия со всеми-всякими надбавками 19 000 рублей. Из них примерно 5 000 уходит на квартплату, свет и телефон. На жизнь остается 14 000.

- В советские годы у нас в доме был самый обыкновенный гастроном. Там вот все и покупали. В современной России один супермаркет сменяет другой и каждый новый дороже предыдущего. Раньше внизу был более-менее доступный «7 континент». Потом его не стало, и вот в декабре открылась «Азбука вкуса». Там такие цены! Это ужас. Я только один раз зашла туда, хотела газету купить, потому что она в киоске кончилась. Так вместо привычных 26 рублей с меня запросили 43. Не пойду туда больше никогда! У нас в подъезде есть очень состоятельные люди, и даже они жалуются, что этот магазин для них дороговат. Что же уж про меня-то говорить.

- И что, в округе совсем-совсем никаких доступных магазинов»?

- Нет! Кроме этого «Дикси» никаких. Ближайший «Перекресток» за пять остановок. Получается, чтобы хлебушка купить надо так далеко мне ездить? Вот еще «Ашан» открыли на Тверской, но там не так уж и дешево все, да и ехать мне туда не так и близко.

- А вы не думали переехать в другой район? Попроще и подешевле?

- Вот и вы о том же? Ну почему мы должны уезжать-то? Я из своего дома никуда! Он надежный, он родной и проверенный, стоит как крепость. Соседи уже как родственники, всю жизнь же вместе. Хотя все меньше и меньше остается наших, старых, конечно.

«Дикси» с 1 апреля закрывают. Что же теперь делать? Куда ходить за продуктами?Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

В блокадном кольце «Азбук» и «Гурмэ»

Это только со стороны кажется, что в таком крутом доме с видом на Кремль живут одни богачи. А на самом деле, только в нем 400 ветеранов труда, тружеников тыла и пенсионеров. А на всю Якиманку — таких 6 000 человек, из них ветеранов ВОВ — 68 человек.

- На нас наступают «Азбуки» и прочие «Гурмэ». - возмущается в трубку председатель совета ветеранов района Якинманка Валентин Федорович Лаврентьев. - Туда только как в музей ходить можно, на экскурсию. Мыслимо ли это, батон хлеба 150 рублей! Куда нам всем со своими пенсиями деваться? Только «Дикси» и спасаемся.

Ветеранский совет составил коллективное письмо и передал его местному депутату. Больше 200 человек просят оставить им этот несчастный «Дикси», единственный магазин с доступными ценами. Кормилиц и поилец. Поможет ли? Не известно. Собственник помещения — частное лицо, ему плевать на проблемы простых людей и пенсионеров, главное получать прибыль. Представьте только на секунду, сколько стоит аренда такого торгового зала здесь — напротив Кремля? Это место с удовольствием займет пафосный ресторан для богатых господ.

В округе уже полным-полно ресторанов. В одном из них признались мне, что к ним приходит один дедушка. Просто стоит у черного входа, где мусорка и ждет, вдруг что-нибудь выкинут.

- Мы уже знаем, когда у него пенсия. Потому что за неделю до нее он начинает приходить, видимо деньги заканчиваются. Дедушка очень приличный, не пьющий, аккуратный такой. - Рассказывает официантка Света. - Ему и самому стыдно, но кушать хочется. Мы его все вместе подкармливаем. Иногда денежку даем, он идет тогда в этот «Дикси», покупает там всего по чуть-чуть. Жалко его очень. Но зато он благодаря нам уже столько шикарных блюд знает — тирамису, утку по-пекински. Раньше и не слышал таких названий. А когда спасительного магазина не станет, что тогда? Мы уже думаем, скоро нам толпу пенсионеров кормить у себя придется?

Собирают подписи в защиту своего магазина не только ветераны, но и другие постоянные покупателиФото: Дина КАРПИЦКАЯ

Акцию протеста за цену на хлеб никто и не заметил

У этого магазина эконом-класса в последние дни разворачиваются настоящие баталии и политические дебаты. Его покупатели даже устроили пикет на Болотной площади. Но, конечно, никто на эту скромную акцию протеста не обратил никакого внимания. Где уж там разглядеть маленькие проблемы отдельно взятого района, да еще и супер престижного, на фоне всего, что ежедневно происходит в стране.

Собирают подписи в защиту своего магазина не только ветераны, но и другие постоянные покупатели — толстая тетрадь лежит прямо на кассе и она вся исписана вдоль и поперек. Пишут все элитные жители Якиманки. Простые семьи, которые все еще держатся за свой родной дом и район, а не сдают свои квартиры за бешеные деньги и не уезжают на окраины. Пишут простые работяги, что тут кладут асфальт и плитку — они тоже питаются только тут. Пишут студенты соседнего медвуза, что забегают в дешевый супермаркет перехватить в обед булку с кефиром. «Азбуку вкуса» все эти граждане ну никак не потянут.

«Это единственный доступный магазин для нашей семьи (4 человека) ! Не троньте !!»

«Оставьте наш магазин. Умоляем. Крик души населения Якиманки. Подумайте о людях !»

«Бедные, голодные студенты мединститута просят не закрывать магазин».

- А кому вы эти жалобы передадите? - спрашиваю у продавца Натальи Кубраковой.

- Да кому? Не кому. С нами просто не продлил собственник контракт и все! Хотя мы аренду платили исправно. Видимо, нашел более выгодных арендаторов.

Я прогулялась по магазину, цены здесь действительно практически заМКАДные. Пачка макарон — 11 рублей, килограмм сахара — 28, яйца — 56, картошка — 17, мандарины — 83.

- Средний чек у нас 1000 рублей. Ходят обычные люди, берут овощи, фрукты, выпечку, курицу. - продолжает продавец. - Мы специально вот под заказ наших постоянных клиентов всегда держим на полках груши, мандарины.

- Здесь еще часто акции — берешь два товара по цене одного, - рассказывает мне еще один борец за дешевый «Дикси», жительница ближайшего дома, пенсионерка Нина Георгиевна Толкачева. - Всегда брошюрки заранее мы берем и с другими пенсионерами из нашего дома объединяемся. Очень выгодно получается. Такие же акции подлавливают соцработники, обслуживающие стариков на дому. А теперь все! Доступные цены кончились.

- Все, у нас останется только пища духовная — Третьяковка за углом, будем туда ходить и насыщаться вместо хлеба, - иронизирует импозантная женщина средних лет в широкополой шляпе.

- В последние годы делают все, чтобы центр города был только для богатых, - разводит руками 45-летний отец многодетного семейства, коренной житель этого района, постоянный покупатель «Дикси» Вячеслав Сорокин. - Только и останется нам свалить в спальные районы.

Магазин эконом-класса с видом на Кремль тоже, похоже, свалит куда подальше.