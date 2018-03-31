2018-03-31T13:36:30+03:00
Общество

Мару Багдасарян снова задержали за рулем «Мерседеса»

Девушку пожизненно лишили водительских прав, однако она продолжает гонять по столице
Павел КЛОКОВkp_ru_msk
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Мара Багдасарян получила всероссийскую славу после того, как прокатилась на «Гелендвагене» вместе с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым и еще двумя парнямиМара Багдасарян получила всероссийскую славу после того, как прокатилась на «Гелендвагене» вместе с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым и еще двумя парнямиФото: Александр ГЛУЗ
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Ее и штрафовали, и судили, и даже в спецприемник сажали. Ничего не помогает. Мара снова попалась в руки полицейских. На сей раз это произошло минувшей ночью в 3.00 на Ленинградском проспекте.

- Скандальная гонщица мчалась на «Мерседесе», но игнорировать инспектора ДПС не осмелилась, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Полицейский попросил предъявить водительские права, но их у гражданки не оказалось. Начали проверять по базе и выяснили, что она вообще не имеет права управлять автомобилем.

Проще говоря, у Мары в принципе нет водительского удостоверения. Ее лишили прав на всю жизнь. Год назад прокурор потребовал это сделать ввиду того, что у девушки обнаружили эпилепсию. Отец гонщицы возражал и заявил журналистам, что это неправда.

Напомним, в мае 2016-го Мара Багдасарян получила всероссийскую славу после того, как прокатилась на «Гелендвагене» вместе с сыном вице-президента «Лукойла» Русланом Шамсуаровым и еще двумя парнями. Веселая компания удирала от полиции, но все же была задержана. Все участники поплатились за свое хулиганство общественными работами и штрафами.

А что касается 24-летней Мары и последнего эпизода, в ее отношении 31 марта составили административный протокол по статье - управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права. Штраф - до 15 тысяч рублей.

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