Эксперты рассказали, кто займет пост «вора в законе №1» после Шакро Молодого, получившего 10 лет колонии

СЕГОДНЯ 07:55 2018-04-02T08:34:37+03:00

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На этой неделе вор в законе Захарий Князевич Калашов (он же Шакро Молодой) получил срок. «Законник» проходил основным обвиняемым в деле по статье «вымогательство в особо крупном размере». В декабре 2015 года в центре Москвы у ресторана на Рочдельской улице произошла перестрелка, в которой погибли два человека. По версии следствия, по поручению Шакро его люди вымогали у хозяйки ресторана 8 миллионов рублей, но им дали огнестрельный отпор. Калашов получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима. Еще десять его подручных, оказавшихся на скамье подсудимых – сроки от 8 лет 10 месяцев до 7 лет.

65-летнего Шакро Молодого силовики называют «вором номер один» - главой преступного мира России. Этот пост он получил после того, как в январе 2013-го киллер застрелил небезызвестного Деда Хасана (Аслана Усояна). По воровским понятиям, «король воров» не может управлять сообществом, сидя в тюрьме. У него должен появиться приемник из тех, кто в данный момент находится на воле. Поэтому Шакро должен уступить власть.

За несколько дней до приговора Калашову в некоторых СМИ появилась информация, что воры в законе (а людей с таким статусом на текущий момент около 430) уже проголосовали за приемника. Сообщается, что большинство одобрили кандидатуру Шишкана - 53-летнего Олег Шишканова, уроженца подмосковного Раменского. (Он, к слову - большой фанат футбола, бывший теневой владелец клуба «Сатурн» (Раменское), когда-то игравшего в Российской Премьер-лиге). И Шакро, вроде как, из СИЗО его кандидатуру тоже поддержал. По той же информации держателями общака (то есть воровской кассы, в которую преступники отстегивают определенный процент – эти деньги идут на взятки, подкуп и помощь заключенным, - Авт.) станут Вася Воскрес (он же Василия Христофоров) и Мелия (Мераб Гогия). Прокомментировать эти сообщения мы попросили Викторию Гефтер, главного редактора информационного агентства «Прайм Крайм», публикующего новости воровского мира.

Олег Шишканов. primecrime.ru

- На самом деле, это какой-то вброс, - уверена Виктория. - Это чистой воды спекуляции громкими именами. Я не слышала ни о каком голосовании или приемнике. К этой информации невозможно относится серьезно, потому что Шакро, Шишкан, Воскрес и Мелия это разные миры, если не сказать - враги. Шишкан - сторонник Тариэла Ониани. (Вор в законе, его считают заказчиком убийства Деда Хасана, а Шакро как раз был сторонником Деда Хасана, - Авт.), а Мелия - заклятый противник Ониани. При этом у Воскреса и Шишкана тоже есть принципиальные разногласия. Собирать сообща общак они точно не будут.

По мнению Гефтер, клан Шакро Молодого попытается удержать власть. Это у него неплохо получалось, пока во время следствия и суда Калашов сидел в Лефортово.

- Шишкан не из клана Шакро, - продолжает эксперт. - Да, теоретически он может занять место Шакро, но любые разговоры на этот счёт преждевременны. Шишкан очень известная и влиятельная фигура. Но он всегда предпочитал держаться в тени. Если он в этом заинтересован, то безусловно имеет шанс побороться за звание «вора номер один», но никто ему просто так власть не уступит.

- Обывателей больше всего тревожит, что после посадки Шакро передел власти в воровском мире может происходить с оружием. Не будет уличных боев между группировками, как в 90-е?

- Нет, 90-е уже не вернутся, обыватель перемен в воровском мире даже не почувствует. Все под контролем МВД. После того как сядет Шакро, все будут ждать освобождения Ониани (он в 2010 году получил 10 лет за похищение бизнесмена и вымогательство, - Авт.). Без него ничего интересного не произойдёт. Никаких серьёзных решений.

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