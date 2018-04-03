Как будет работать метро и общественный транспорт на Пасху-2018 в Москве

СЕГОДНЯ 12:14 2018-04-03T12:34:33+03:00

По предварительным оценкам, городской общественный транспорт перевезет на Пасху около 8 миллионов пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До кладбищ пустят бесплатные автобусы, а подземку продлят до двух ночи

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Во вторник, 3 апреля, на заседании президиума правительства Москвы обсудили работу городского транспорта в дни пасхальных праздников.

- Скоро главный христианский праздник - Воскресенье Христово, - сказал мэр Сергей Собянин. - Сотни тысяч москвичей придут в православные храмы. Прошу доложить, как в эти дни будет работать городской транспорт.

- В ночь на воскресенье, 8 апреля, работа наземного транспорта продлевается до 3.30 минут по 161 наиболее востребованному маршруту, - сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. - Кроме того, москвичи могут воспользоваться 11 постоянными ночными маршрутами, которые связывают центр с отдаленными районами города. Они курсируют с интервалом 15 - 30 минут. Метро будет перевозить пассажиров до 2.00 ночи, а МЦК работает в обычном режиме до 1.00 ночи. При этом откроем дополнительные точки по продаже проездных билетов.

На Пасху (8 апреля), Красную горку (15 апреля) и Радоницу (17 апреля) пустят бесплатные автобусы по 37 маршрутам до городских кладбищ в столице и в ближайшем Подмосковье. Они будут ходить с 5.30 до 19.00 с интервалом от 1 до 5 минут.

- Таксомоторные компании Москвы взяли на себя обязательство не повышать тарифы на пасхальные праздники, - сказал Максим Ликсутов. - Обращаюсь к ним с просьбой выполнить это обещание.

Всего в пасхальные праздники пассажиров будут обслуживать более 30 тысяч сотрудников транспортного комплекса. По предварительным оценкам, городской общественный транспорт перевезет на Пасху около 8 миллионов пассажиров.

Помимо этого, на Пасху (8 апреля) для 53 пригородных электричек увеличат количество остановок, в основном рядом с подмосковными кладбищами. Для безопасности горожан дополнительные патрули полиции будут следить за порядком около храмов, кладбищ, на маршрутах наземки и метро. В электричках и на платформах откроют дополнительные посты охраны и транспортной полиции.

Около городских кладбищ временно будут перекрывать движение машин с 6.00 до 16.00 два воскресенья подряд - 8 и 15 апреля. Для проезда на разных участках дорог закроют от 2 до 6 полос в зависимости от расположения конкретного кладбища.

Подробнее о работе транспорта в предстоящие православные праздники можно узнать на сайте мэра Москвы mos.ru и на Едином транспортном портале transpot.mos.ru.