Эконом и vip-куличи начали продавать к Пасхе в Москве

СЕГОДНЯ 19:00 2018-04-03T19:28:47+03:00

К празднику пасхальные куличи можно купить на любой вкус и кошелек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Пасху в этом году отмечают 8 апреля, но уже сейчас во многих кондитерских и магазинах столицы можно купить праздничный кулич.

- Сейчас некоторые покупают, чтобы попробовать. Берут в разных местах и сравнивают сладость теста, добавки в виде изюма или цукатов, а также определяются с дизайном, - говорят в пекарне Paul.

Сладость теста — это на любителя, а «КП» узнала составы и стоимость куличей, также творожных десертов и шоколадных яиц.

«Майский», «Покровский», «Медведковский»

- Столичные хлебзаводы к празднику испекут более 3,5 миллиона куличей, пасхальных кексов. Купить их можно будет почти в 12 тысячах магазинов города, - сообщили в мэрии города.

Производители будут выпекать их по 20 рецептам. Среди самых популярных — куличи «Майский», «Покровский», «Медведковский», «Пасхальный» с глазурью или с сахарной пудрой, а также кекс «Славянский».

Стоимость куличей составит от 36 до 440 рублей в зависимости от их размера, а также ценовой политики сетевых супермаркетов.

Розовые кролики и зеленая глазурь

В пекарне Paul предлагают кулич, приготовленный по старорусскому рецепту за 790 рублей (600 гр), творожную пасху с добавлением цедры лимона, сушеного инжира, миндаля, меда и в глазури с ромовой помадкой за 790 рублей (500 гр), пасхальное яйцо из молочного шоколада (полое) — 350 рублей.

Куличи с цукатами в зеленой глазури с 5 апреля начнут продажу в Ladure Russia (ресторан на Никольской и кондитерская на Малой Бронной). Цены на куличи уже есть: 440 гр - 850 рублей, 650 гр - 1000 рублей, также представлены мини-куличи с изюмом 100 граммов стоимостью 350 рублей и шоколадные кролики Лили из темного, молочного или цветного шоколада — 2900 рублей (70 гр).

paul_moscow Дорогие друзья, теперь во всех наших пекарнях вы можете найти пасхальную продукцию: Кулич, приготовленный по старорусскому рецепту; Творожная пасха с добавлением цедры лимона, сушеного инжира, миндаля и меда, глазурированная ромовой помадкой; Пасхальное яйцо из молочного шоколада. Успейте застать в наличии #paulmoscow #ginzaproject #ginzamoscow

- Наши куличи с начинкой из цукатов или изюма, вымоченных в темном роме. А изысканный декор с миндальной пастой, сахарной глазурью и акцентами из сусального золота или серебра делает их почти произведением искусства. Куличи будут продаваться в прозрачных пакетах с лентой, - рассказали в Ladure Russia.

ladureerussia Самое время готовиться к Пасхе! В кондитерской и ресторане мы принимаем заказы на пасхальные куличи Laduree с начинкой из цукатов или изюма, вымоченных в темном роме. А изысканный декор с миндальной пастой, сахарной глазурью и акцентами из сусального золота или серебра делает их почти произведением искусства #laduree #ladureerussia #ladureemoscow #пасха #easter #пасхальныйкулич #заказкуличей

Vip-куличи и торты с цыплятами

Выпекать куличи уже начали и в кондитерской звездного кондитера Андрея Шевлягина, чьи торты заказывали на юбилеи Льва Лещенко, Славы, на свадьбу сына Игоря Крутого. Для vip-клиентов и vip-куличи, которые могут сразу же сложить в плетенную корзинку, стоимость которой обойдется от 6100 до 8940 рублей.

- В набор за 8940 рублей входит кулич 750 гр, кулич 450 гр (панеттоне), творожная пасха 1,4 кг, одно яйцо из темного шоколада большое, пять яиц из белого шоколада, - рассказали в кондитерской. - В основной кулич добавляем итальянские цукаты, очень ароматные лимонные и апельсиновые кубики. Сам кулич на живых дрожжах, желтках, сливках, много цедры и ванили. Его можно заказать и отдельно за 1200 рублей. Также у нас можно заказать пасхальный торт с цыплятами или вербами.

andrey_chef Добрый вечер, Друзья . Куличи в этом году получились на славу!

Пасхальные куличи и праздничные десерты готовят и в кондитерской «Кафе Пушкинъ». Пасхальная шоколадная корзинка — 2960 рублей, пасха творожная — 1980 рублей, кулич детский — 750 рублей, пасхальное яйцо из шоколада, украшенное цветами — 1610 рублей, кулич пасхальный (большой) — 3450 рублей.

sweetpushkin Кондитерская "Кафе Пушкинъ"

sweetpushkin Что из пасхальных угощений вы любите больше всего? На фото наши традиционные нежнейшие Пасхи - классическая и шоколадная! Заказ можно оформить не только в кондитерской, но и в интернет-магазине (активная ссылка в профиле) #кондитерская #десертысдоставкой #пасха#пасхальныйдекор#пасхальныйкулич #пасха2018#пасхальныеяйца#пасхальныйстол

- Насколько большой кулич за 3450 рублей? Или цена обусловлена уникальным составом, дизайном? - звоню в кондитерскую «Кафе Пушкинъ».

- Вес — 900 грамм. Дизайн обычный. Состав сейчас вам зачитаю, - говорит администратор. - Это бриошь панетон с добавлением настоя сухофруктов на роме, покрыт хрустящим слоем орехов, украшен помадкой, цукатами и цветами из пасты фундука.