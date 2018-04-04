Очевидцы о пожаре в ТЦ "Персей для детей": «Когда сработала сирена, мы думали - снова учения. А потом резко потянуло дымом и мы побежали!»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-04-04T17:22:03+03:00

В результате возгорания в столичном торговом центре "Персей для детей" погиб один человек. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Во время пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве погиб мужчина, пострадали шестеро пожарных [видео]

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Снова пожар и снова торговый центр... Днем в среду на востоке Москвы к ТЦ «Персей для детей» на Малой Семёновской улице стянули десятки пожарных расчетов. Сработала система пожарного оповещения, а очевидцы начали названивать в «дежурку» - из окон на шестом этаже начал густо валить дым.

- Повезло, что было только около полудня, посетителей немного - основной поток покупателей у нас начинается около пяти часов вечера, - рассказывает сотрудница магазина игрушек.

«Немного» - это, конечно, относительно. Сотрудникам центра и примчавшимся на вызов пожарным пришлось эвакуировать более 600 человек!

ТЦ «Персей для детей» занимает в здании четыре этажа. Выше - ещё два уровня. Как оказалось, там находятся склады. Именно в одном из складских помещений и началось...

- Сработала сигнализация, автоматический голос сообщил, что всем нужно срочно покинуть помещения, - рассказывают женщины из детского кафе, которое находится на четвёртом этаже. - Мы сначала думали, что это снова учения. Сегодня мы сначала подумали, что это снова учебная тревога. А потом резко потянуло дымом, потом появились охранники и сказали, что надо срочно выходить. Ну мы и побежали...

Эвакуация пострадавшего в пожаре. Валерий Шарифулин/ТАСС

Известно, что на шестом этаже здания горели тюки с тканью. По соседству с ТЦ стоит ткацкая фабрика, вот ее продукцией помещения под крышей и забили.

- По предварительной информации, пожар начался от электроприборов, - сообщил «КП» источник в оперативных службах. - Возможно, обогреватель. Искры было достаточно, чтобы начали гореть мешки с тканями.

В момент начала пожара работавшие на верхних этажах люди успели выскочить на лестницу. Но один мужчина, судя по всему, замешкался. Этаж очень быстро затянуло едким дымом. Мужчина не смог выбраться - надышался дымом и потерял сознание. Его вынесли пробившиеся в огне пожарные. Но в карете скорой помощи 45-летний Алексей Карпов все-таки скончался...

В течение двадцати минут сотрудники МЧС справились с открытым огнём, затем еще пару часов заливали склад.

- К сожалению, в процессе тушения пострадали шестеро пожарных, - сообщил журналистам приехавший на место ЧП глава московского управления МЧС Илья Денисов. - Один из них в тяжелом состоянии.

Глава московского управления МЧС Илья Денисов отвечает на вопросы журналистов.Фото: Александр РОГОЗА

Пострадавших спасателей от ТЦ доставляли в больницы вертолетами медицинской службы. У всех - тепловые удары, отравление угарным газом.

Во время тушения пожара в торговом центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС

Представители администрации торгового центра от журналистов убегали. Без комментариев, пусть органы разбираются. Один мужчина согласился на разговор только инкогнито.

- Компания «Персей для детей» всего лишь арендатор, а не собственник здания, - рассказал он. - Наш торговый центр представляет собой комплекс из десятков торговых точек, в каждой из которых есть свой субарендатор. Это частники, которые просто работают на территории ТЦ и торгуют тематическими товарами - для детей. От одежды и игрушек до канцтоваров. Что находится выше четвёртого этажа, мы даже не знали. Это все в зоне ответственности собственника здания. Но несколько месяцев назад у нас была большая проверка и тогда никаких нарушений, насколько известно, не нашли.

Пострадавших спасателей от ТЦ доставляли в больницы вертолетами медицинской службы.Фото: Александр РОГОЗА

- То, что столько людей было успешно эвакуировано и жертв среди посетителей торгового центра удалось избежать благодаря учениям и проверкам, - заявил руководитель столичного МЧС Илья Денисов.

В здании сейчас разбирают завалы. По словам спасателей, на верхних этажах по-прежнему очень едкий запах дыма. Не факт, что торговый центр заработает в ближайшие дни.

- В причинах возгорания будет разбираться следственная группа, - сообщил источник в МЧС. - В том числе будет подниматься вся документация по предыдущим проверкам.

Свою проверку начал и Следственный комитет. В ближайшие часы работающий в здании ЧОП должен будет предоставить сотрудникам СК записи со всех камер наблюдения внутри ТЦ. В том числе и с шестого этажа, где начался пожар. Их будут изучать следователи.