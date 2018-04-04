Москвичи своими силами перекрасили дом и отреставрировали ретро-подъезд

СЕГОДНЯ 16:40 2018-04-04T18:26:49+03:00

Дом 1910 года постройки всегда был горчичного цвета. И вдруг 107 лет спустя он стал темно-серым с белой отделкой окон. Фото: Алиса ТИТКО

Они не ждали помощи от кого-то, просто нашли инструменты и вдохновение

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Кого винить в том, что во дворе расплодились бродячие кошки? Как вернуть ретро-облик подъезду, если практически нет денег? Как перенести частичку Амстердама в центр столицы? Москвичи и жители Подмосковья не стали никуда жаловаться, а просто собрались и начали действовать.

СПАСТИ ВОСЕМЬ РЯДОВЫХ КОШЕК

Это сейчас в одном из дворов в Домодедово лишь одна забота - как пристроить кошек. До этого задачи были сложнее.

- Зима. Холодно. А у нас во дворе восемь бездомных кошек. Голодные, замерзают. Смотреть было больно, - вспоминает жительница Ольга Новоселова. – Я их сфотографировала и развесила объявления «Давайте поможем кошкам. Кто чем может».

Ольга и её помощники спасли не одну кошачью жизнь. Фото предоставлено Ольгой Новоселовой

И Ольге стали звонить, присылать деньги, приносить корм, переноски. Среди кошек оказались беременные мамочки, у кого-то больные глазки. Нужно было их поймать и отвезти в ветеринарную клинику, где врач бесплатно согласился приютить животных у себя.

- Нашлись ребята, которые поймали животных и на своей машине отвезли их в клинику. За анализы и лечение нам пришлось заплатить. Мы как раз всем двором собрали около 30 тысяч рублей, - рассказывает Ольга Новоселова.

- Получается, что из-за вашей жалости закрутилось «колесо помощи», которое фактически спасло кошек от смерти?

- Выходит, что так.

Одна из обитательниц приюта в Домодедово.

- Что же теперь думаете делать с ними?

- Нужно найти для них добрых хозяев. Пока они живут в ветклинике. Мы приносим им туда еду. Среди наших жильцов нашелся хороший фотограф, который бесплатно устроил котам фотосессию - и эти снимки мы распространяем в соцсетях.

МОДЕРН НА ПЯТНИЦКОЙ

За витринами магазинов сейчас сразу и не признаешь Доходный дом на Пятницкой, 17/4. Ему уже больше 100 лет, построен по заказу купца, владельца гастрономических и винных магазинов Никиты Громова. В советские годы превратился в коммуналку. Горячей воды там никогда не было, нет и сейчас (жильцы греют воду газовыми колонками и водонагревателями). А вот дух модерна сохранился благодаря жильцам всего 13 квартир. Они сами затеяли ремонт, и теперь посмотреть на результат сюда приходят, как на экскурсию.

Вид на отреставрированный дом на Пятницкой, 17/4.Фото: Алиса ТИТКО

- Я здесь живу с 1978 года. Постепенно мраморная лестница разрушалась из-за колясок, приходила в негодность лепнина, правда, красили всегда фасад в нежный молочный оттенок. Наш управляющий по дому Николай предложил заменить железную дверь на резную деревянную, - рассказывает жилец дома Игорь Брумель.

Дух модерна сохранился благодаря жильцам всего 13 квартир.Фото: Алиса ТИТКО

- По старым эскизам?

- Не совсем. У нас в доме архитектор живет – он нарисовал соответствующий эскиз. Есть планы сделать световой фонарь, чтобы на чердаке было остекление, и свет был естественным.

В подъезде по-своему уникального дома на Пятницкой.Фото: Алиса ТИТКО

- Все жильцы участвуют в процессе?

- Кто-то помогает материально, кто-то сам выходит и что-то делает. Укрепляли лестницу, красили ее, распечатали исторические фотографии дома и развесили на стены, вынесли цветы. Кто-то даже в своих квартирах оставил исторические двери, камины и лепнину.

Табличка в подъезде.Фото: Алиса ТИТКО

Сейчас в планах у жильцов благоустроить внутренний двор, поставить красивые ворота – ведь многие оставляют здесь машины, чтобы не платить за парковку именно на Пятницкой. Со слов Игоря Брумеля, в советские годы, когда машин было мало, на Пятницкой прямо на дороге ставили ворота и играли в футбол. Сейчас, конечно, такое даже представить сложно.

Сейчас в планах у жильцов благоустроить внутренний двор и поставить красивые ворота.Фото: Алиса ТИТКО

АМСТЕРДАМСКИЙ ДОМИК В МОСКОВСКОМ ДВОРИКЕ

Дом в Старокирочном переулке уже стал новой достопримечательностью Басманного района. Возле него собираются снимать кино, а желающих просто посмотреть и сделать фотографии вообще очень много.

- Смотри, мы не одни такие, - скажут две бабушки, глядя на меня с фотоаппаратом.

- Я - журналист. А вы как узнали о доме? - спрашиваю у них.

- Сын в интернете увидел. Говорит, что жильцы сами перекрасили.

Дом 1910 года постройки всегда был горчичного цвета. И вдруг 107 лет спустя он стал темно-серым с белой отделкой окон. Такие цвета характерны для зданий в Голландии. В нем всего один подъезд, шесть квартир.

Так выглядел дом до покраски. ФОТО Тамары Карасевой

К оригинальному цвету москвичи относятся неоднозначно. Из подъезда выходит женщина. Но она не местная жительница.

Дом смотрится, как минимум, оригинально. Но и у такого цвета нашлись критики.Фото: Алиса ТИТКО

- Я сюда в стоматологию хожу. Мне не очень нравится такой серый цвет. Зима затяжная, все серое вокруг, и этот дом такой же. Бабушкам, которые живут напротив, тоже не нравится. Прозвали уже Домом Дракулы, - говорит москвичка Нина.

А вот Геннадию Доронину, жильцу дома, нравится очень. Говорит, что архитектуре этого здания темный цвет больше подходит. Получился кусочек Европы в Москве.

- Знаете, как круто смотрится при солнечном свете. А какой он яркий с желтой листвой или в окружении белого снега, - восхищенно говорит Геннадий Доронин.

Идею перекрасить фасад предложили архитекторы Карасева и Кравченко, которые живут здесь же на втором этаже.

- До революции здесь находился приют для престарелых женщин, - расскажет Тамара Карасева. - В 2017 году подошло время капремонта, в который входила и покраска фасада. Узнали, что можем изменить цвет. Мы посмотрели дома Амстердама, прикинули, как будет смотреться наш фасад. Сфотографировали наш дом, в программе "Фотошоп“ попробовали серый цвет, нарисовали белым оконные портики. Показали соседям. Все, кроме одного отсутствующего соседа, проголосовали "за". Мы составили протокол. Потом прораб купил такую краску, правда, мы хотели на пару тонов светлее. Но это серый, не черный, как многие называют. Мы результатом довольны. Очень стильно. И на фоне других наш все же сочный, яркий. Не думаю, что москвичи из других районов приезжали бы посмотреть, сфотографировать, если бы им не нравился наш дом.

Темный фасад не приглянулся только управляющей компании. Они стали требовать вернуть обратно желтый цвет. У каждого района в городе есть свой колористический паспорт, и такого цвета там якобы нет. Кстати, как говорят старожилы этого района, дом стал желтым только в 60-х годах, а до этого и вовсе был из красного кирпича без штукатурки.

- Мы согласны, если нам вернут исторический облик – уберут всю краску и дом будет просто из красного кирпича. Мы у себя в квартире даже оставили куски стен с кирпичной кладкой, - говорит Карасева.

Со слов Тамары, перекрасили фасад в серый цвет осенью, всего за четыре дня. Где-то неделю шли разговоры, были бурные обсуждения в соцсетях. А потом все утихло. Если снова что-то переделывать, то надо много денег: снять серый цвет, купить новую краску, платить прорабу за работу. Сотрудники управляющей компании обошли квартиры жильцов с опросом, и те сказали, что им нынешнее «голландское» настроение дома нравится больше.