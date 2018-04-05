СЕГОДНЯ 14:50 2018-04-05T15:00:50+03:00

Юрий Александрович Николаев один из тех, с кем ассоциируется популярная музыка и восхождение юных талантов на музыкальный Олимп. Сегодня ведущий наших любимых музыкальных телепередач "Утренняя почта" и "Утренняя звезда" открывает новый жанр

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В год своего 70-летия народный артист РФ продолжает вести активную телевизионную и творческую жизнь. И команда ГК "Красный квадрат" совместно с легендарным телеведущим запустили новый развивающий проект – Творческую мастерскую Юрия Николаева.

"Мы хотим только одного: чтобы талантливых детей заметили, чтобы они получили поддержку", – говорит Юрий Александрович Николаев о будущих звездах российской музыкальной индустрии.

Очень важно, что Творческая мастерская Юрия Николаева – это специально разработанный, оригинальный авторский курс. Он ориентирован на ребят 9-15 лет и охватывает широкий спектр вопросов для будущего музыканта: от техники вокала, актерского мастерства, сценической речи, ораторских способностей и хореографии до создания своего собственного, успешного музыкального бренда.

Дополнительно авторские мастер-классы ученикам читают заслуженные телевизионные деятели, среди которых теле- и радиоведущие, народные артисты, редакторы и продюсеры популярных музыкальных программ, певцы, участники, а также победители музыкальных проектов "Голос" (Первый канал), "Главная сцена" (Россия-1), "Успех" (телеканал СТС) и многие другие.

После завершения насыщенного пятидневного курса теоретических и практических занятий выпускники дают отчетный концерт в легендарном "Тон-ателье №3" в телецентре "Останкино", где записывали свои хиты Владимир Высоцкий, Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Людмила Гурченко. А сейчас в этой студии снимается проект "#наМузыке", совместное шоу сервиса "Яндекс.Музыка" и ГК "Красный Квадрат", в котором принимают участие кумиры настоящего времени - L’One, Елка, IOWA, Мот.

Слушателей Творческой мастерской также ожидает экскурсия по телецентру "Останкино", где они получают возможность заглянуть за кулисы детских телепрограмм. Итогом курса становится торжественная выдача официальных дипломов.

"Этот проект интересен для ребят и дает широкий доступ к развлекательно-развивающему контенту. Мы стараемся увлекать новыми образовательными форматами и профессиональными наставниками" – говорит генеральный директор ГК "Красный Квадрат" Илья Кривицкий.

Теперь творческая мастерская будет работать на регулярной основе. А в декабре самые успешные ученики смогут выступить вместе с Юрием Николаевым на сцене Государственного Кремлевского Дворца - на большом праздничном концерте, посвященном его юбилею.