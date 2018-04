Пасхальные службы 2018 в храмах Москвы: где будут проходить, в какое время начнутся

СЕГОДНЯ 14:55 2018-04-05T15:21:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Приближается главный церковный праздник для каждого верующего человека - Пасха. В этом году его отмечают 8 апреля. В русских семьях праздник принято отмечать в кругу семьи, заранее красят яйца, пекут куличи, освещают их накануне в храме. Это все неизменные атрибуты Пасхи. Но самое важное — сходить на службу в один из храмов. «Комсомолка» выяснила, где они будут проходить и в какое время начнутся.

Службы для верующих пройдут во всех храмах и часовнях без исключения, а их в Москве 1110. Службы традиционно начнутся 7 апреля в Великую Субботу (также Благовещение Пресвятой Богородицы) и продлятся в само Светлое Христово Воскресение.

В прошлом году, по данным столичной полиции, в праздничную ночь и накануне храмы посетили около 1 миллиона человек. В связи с этим продлевал работу общественный транспорт, в том числе и метро.

- Московский метрополитен в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля будет работать на час дольше обычного - до 2.00 ночи, наземный транспорт по наиболее популярным маршрутам - до 03.30 ночи, - сообщили в мэрии Москвы.

Храм Христа Спасителя откроет свои двери в субботу в восемь утраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало пасхальных служб в крупных храмах Москвы:

Храм Христа Спасителя — суббота, 7 апреля, 8.00 — Исповедь, 9.30 - Литургия, с 10.00 до 18.00 - освящение куличей, 23.00 — Полунощница. Воскресенье, 8 апреля, 0.00 - Пасхальная заутреня. Литургия, 9.00 — Литургия, 16.00 - Пасхальная вечерня, поздравление Святейшего Патриарха.

Богоявленский кафедральный собор в Елохове - суббота, 7 апреля, преставление святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси, 7.30 — Литургия, c 8.00 до 20.00 - освящение куличей, 23.30 - Полунощница, Пасхальная Утреня. Воскресенье, 8 апреля, 1.00 - Первая Литургия, 9.00 - Вторая Литургия, 17.00 - Великая Вечерня.

Храм святой мученицы Татианы - суббота, 7 апреля, 7.30 - Вечерня. Литургия свт. Василия Великого, с 11.00 до 19.00 - освящение куличей и пасох, 22.00 - Чтение Деяний свв. Апостолов, 23.30 — Полунощница. Воскресенье, 8 апреля, 0.00 - Пасхальная заутреня. Литургия прот. Владимир, прот. Иоанн, и. Павел, и. Андрей, 9.30 - Часы. Литургия, 17.00 - Вечерня.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - суббота, 7 апреля, 9.00 - Божественная Литургия митр. Иларион, c 12.00 до 16.00 и в 21.00 - освящение куличей и пасох, 23.00 - Ночное богослужение. Воскресенье, 8 апреля, 10.00 - Божественная Литургия о. Димитрий, 18.00 - Пасхальная вечерня о. Филарет.

Данилов монастырь. Троицкий собор - суббота, 7 апреля, 23.00 - Полунощница, Крестный ход, Пасхальная Утреня, Литургия. Воскресенье, 8 апреля, 9.00 — Литургия, 16.00 - Пасхальная вечерня.

Храм Софии Премудрости Божией - суббота, 7 апреля, 8.00 - Часы. Вечерня. Литургия св. Василия Великого, 22.00-23.30 — Исповедь. Полунощница. Воскресенье, 8 апреля, 9.00 - Часы Пасхи. Поздняя Литургия, 18.00 - Великая Вечерня.

Храм преп. Сергия Радонежского на Рязанке - суббота, 7 апреля, 7.40 - Вечерня. Литургия св. Василия Великого, с 9.00 до 20.00 - освящение пасок и куличей, 22.30 - Общая исповедь, 23.30 — Полунощница. Воскресенье, 8 апреля, 0.00 - Пасхальная утреня. Часы. Литургия, 9.40 - Часы. Поздняя Литургия, 17.00 - Пасхальная вечерня и утреня.

Храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках - суббота, 7 апреля, 7.30 - Часы. Изобразительны, 23.15 - Вечерня. Литургия, Полунощница. Воскресенье, 8 апреля, c 0.00 до 9.00 - Утреня. Литургия, 17.00 - Великая вечерня.

Храм Воскресения Христова в Сокольниках - суббота, 7 апреля, 8.00 — Литургия, c 9.00 до 21.00 и в 23.00 — освящение куличей и пасох, 22.00 — Исповедь перед ночной службой, 23.30 — Полунищница. Воскресенье, 8 апреля, 0.00 — ночная Литургия, 6.45 — Ранняя Литургия, 9.30 — Поздняя Литургия, 17.00 — Пасхальная Вечерня.

Храм Трёх Святителей на Кулишках - суббота, 7 апреля, c 8.00 до 22.30 — освящение куличей и пасох, c 22.30 до 23.30 - Чтение Деяний Апостолов. Исповедь. Полунощница. Воскресенье, 8 апреля, c 0.00 до 17.00 - Утреня. Литургия, Вечерня.