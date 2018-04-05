Москвичи задумались о безопасности в квартирах и скупают огнетушители

СЕГОДНЯ 17:02 2018-04-05T17:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В первые же дни после трагедии в Кемерово, где в торговом центре «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 64 человек, в магазинах с первичными средствами пожаротушения выстроились очереди. Московские бизнесмены скупали все: огнетушители, пожарные шкафы, щиты, стенды, знаки безопасности и эвакуационные светильники, противопожарные двери, ворота. Заказывали пожарно-охранную сигнализацию и оповещение, системы автоматического пожаротушения. Неужели у них этого всего не было? Сейчас-то понятно, «зашевелились» перед внеплановыми проверками, которые организовала прокуратура совместно со столичным МЧС. Но и спустя 1,5 недели ажиотаж не спал.

- Кстати, приходят не только предприниматели. Люди покупают противопожарные средства для квартир. Мы не помним такой большой поток москвичей, которые бы вот так приходили целыми семьями, консультировались, что именно надо купить, каким должен быть минимальный набор, - рассказывает Алевтина Щербина, пресс-секретарь торговой сети «Магазин 01».

Как рассказывают в магазине, в первую очередь, берут огнетушители. Причем после консультации в магазине понимают, что одного не хватит — берут порошковый (для тушения твердых веществ) от 400 до 10 000 рублей и углекислотный (для тушения предметов под напряжением) от 800 до 20 000 рублей. Особой популярностью пользуются воздушно-эмульсионные огнетушители (для тушения разных типов веществ), они наиболее высокоэффективные и экологически чистые. Стоит понимать, что после использования порошкового, например, мебель потушите, но ее придется выбросить.

Заглянув в магазин за одним огнетушителем, покупатели обычно берут два, а то и больше.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Большой спрос на огнетушители. И самоспасатели, которые люди берут на всех членов семьи. Видно, что москвичи задумались о собственной безопасности, чего ранее не делали. Они задают самые простые вопросы: что можно купить для дома, квартиры? Как этим пользоваться? - рассказывают в группе компаний «Щит».

И в магазинах говорят, что стали работать на несколько часов дольше, чтобы успевать отвечать на все телефонные звонки и давать советы москвичам. Особые волнения у тех, кто живут на высоких этажах. Им советуют купить самоспасатели, которые защитят от токсичных продуктов горения более, чем на 30 минут — как раз, чтобы успеть выйти из помещения, но при этом не надышаться дымом. А еще купить самоспас (автоматическое канатно-спускное пожарное устройство предназначенное для экстренной эвакуации людей из зданий с высоты), внутриквартирный рукав, который крепится к обычному водопроводному крану, компактные аэрозольные баллончики «Минипожарный» (250 мл), которые за 15-20 секунд генерирует около 7-9 литров пленкообразующей пены. Последний может помочь только на первом этапе — ликвидировать очаг возгорания, например, если дома воспламенится кухонная печь. Его стоимость около 1500 рублей.

В магазинах не призывают покупать все и сразу, так как это может быть финансово накладно. Но постепенно приобрести, ради своей безопасности, советуют, а главное — научиться пользоваться эти средствами.

Не обязательно сразу забить дом или квартиру огнетушителями, куда важнее уметь пользоваться ими при необходимости.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минимальный набор для квартиры в многоэтажном доме:

- порошковый огнетушитель (для тушения возгорания твердых, жидких и газообразных веществ). Цена — от 400 до 10 000 рублей;

- переносной углекислотный огнетушитель (для тушения возгорания веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, возгорания электроустановок, находящихся под напряжением, жидких и газообразных веществ). Цена - от 800 до 20 000 рублей;

- самоспасатель (для защиты человека от токсичных продуктов горения). Совет: приобрести для всех членов семьи. Цена — от 1500 до 35 000 рублей;

- дымовые датчики. Совет: установить в кухне, в гостиной при наличии камина и большого наличия электронной бытовой техники. Цена — от 900 до 2500 рублей;

- самоспас (автоматическое канатно-спускное пожарное устройство предназначенное для экстренной эвакуации людей из зданий с высоты от 6 до 300 метров (от 2 до 100 этажа) или лестница навесная спасательная пожарная (обеспечивает возможность экстренного спуска людей из окна (балкона, лоджии) здания на землю или стилобат с высоты от 3 до 15 метров). Цена — около 25 000 рублей.