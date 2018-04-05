Где в Москве можно освятить яйца и куличи на Пасху в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:02 2018-04-05T17:45:41+03:00

В Москве освятить пасхальную корзину можно в предпраздничную субботу, хотя бывают и исключения. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомолка» выяснила, когда и где можно освятить яйца и куличи на Пасху в Москве

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Приближается самый важный христианский праздник — Пасха. В этом году его отмечают 8 апреля. Традиционно это семейный праздник. Накануне собирают пасхальную корзинку. Что в нее кладут? Куличи, творожные пасхи, крашенки. Приготовление пасхального кулича является одним из важных ритуалов. Говорят, насколько красивым и пышным он получился у хозяйки, таким и будет ближайший год. Верить в это или нет — дело каждого.

Но испечь кулич — это одно, важно еще освятить его. В разных церквях и храмах России время может отличаться. В Москве, как правило, освятить пасхальную корзину можно в предпраздничную субботу. Бывают исключения, когда освящение продолжается и в воскресенье. Прежде, чем идти в храм, уточните, в какое время будет проходить освящение куличей и пасох. «Комсомолка» выяснила, в какое время можно освятить яйца и куличи в крупных храмах Москвы.

Освящение куличей и яиц в крупных храмах Москвы:

Храм Христа Спасителя — суббота, 7 апреля, с 10.00 до 18.00.

Храм Казанской иконы Божией Матери на Красной площади — суббота, 7 апреля, c 12.00 до 21.00.

Богоявленский кафедральный собор в Елохове - суббота, 7 апреля, c 8.00 до 20.00.

Храм святой мученицы Татианы - суббота, 7 апреля, с 11.00 до 19.00.

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - суббота, 7 апреля, c 12.00 до 16.00 и в 21.00.

Данилов монастырь. Троицкий собор - суббота, 7 апреля, c 10.00 до 21.00.

Храм преп. Сергия Радонежского на Рязанке - суббота, 7 апреля, с 9.00 до 20.00.

Храм Воскресения Христова в Сокольниках - суббота, 7 апреля, c 9.00 до 21.00 и в 23.00.

Храм Трёх Святителей на Кулишках - суббота, 7 апреля, c 8.00 до 22.30.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе - суббота, 7 апреля, с 10.00 до 22.30.

Храм Святителя Николая в Пыжах - суббота, 7 апреля, c 8.00 до 21.00.

Церковь Иоанна Воина на Якиманке - суббота, 7 апреля, c 11.00 до 23.20.

Храм Сергия Радонежского в Бусинове - суббота, 7 апреля, c 10.00 до 20.00.

Храм Троицы Живоначальной в Останкине - суббота, 7 апреля, c 10.00 до 22.00.

Патриаршее Подворье Храмов В Зарядье В Китай-городе - суббота, 7 апреля, c 12.00 до 22.00.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Сущёве - суббота, 7 апреля, c 10.00 до 18.00.