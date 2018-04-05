Где в Москве можно освятить яйца и куличи на Пасху в 2018 году
Приближается самый важный христианский праздник — Пасха. В этом году его отмечают 8 апреля. Традиционно это семейный праздник. Накануне собирают пасхальную корзинку. Что в нее кладут? Куличи, творожные пасхи, крашенки. Приготовление пасхального кулича является одним из важных ритуалов. Говорят, насколько красивым и пышным он получился у хозяйки, таким и будет ближайший год. Верить в это или нет — дело каждого.
Но испечь кулич — это одно, важно еще освятить его. В разных церквях и храмах России время может отличаться. В Москве, как правило, освятить пасхальную корзину можно в предпраздничную субботу. Бывают исключения, когда освящение продолжается и в воскресенье. Прежде, чем идти в храм, уточните, в какое время будет проходить освящение куличей и пасох. «Комсомолка» выяснила, в какое время можно освятить яйца и куличи в крупных храмах Москвы.
Освящение куличей и яиц в крупных храмах Москвы:
Храм Христа Спасителя — суббота, 7 апреля, с 10.00 до 18.00.
Храм Казанской иконы Божией Матери на Красной площади — суббота, 7 апреля, c 12.00 до 21.00.
Богоявленский кафедральный собор в Елохове - суббота, 7 апреля, c 8.00 до 20.00.
Храм святой мученицы Татианы - суббота, 7 апреля, с 11.00 до 19.00.
Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» - суббота, 7 апреля, c 12.00 до 16.00 и в 21.00.
Данилов монастырь. Троицкий собор - суббота, 7 апреля, c 10.00 до 21.00.
Храм преп. Сергия Радонежского на Рязанке - суббота, 7 апреля, с 9.00 до 20.00.
Храм Воскресения Христова в Сокольниках - суббота, 7 апреля, c 9.00 до 21.00 и в 23.00.
Храм Трёх Святителей на Кулишках - суббота, 7 апреля, c 8.00 до 22.30.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Лыщиковой горе - суббота, 7 апреля, с 10.00 до 22.30.
Храм Святителя Николая в Пыжах - суббота, 7 апреля, c 8.00 до 21.00.
Церковь Иоанна Воина на Якиманке - суббота, 7 апреля, c 11.00 до 23.20.
Храм Сергия Радонежского в Бусинове - суббота, 7 апреля, c 10.00 до 20.00.
Храм Троицы Живоначальной в Останкине - суббота, 7 апреля, c 10.00 до 22.00.
Патриаршее Подворье Храмов В Зарядье В Китай-городе - суббота, 7 апреля, c 12.00 до 22.00.
Храм Тихвинской иконы Божией Матери в Сущёве - суббота, 7 апреля, c 10.00 до 18.00.