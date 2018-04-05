За убийство сотрудницы «Роснефти» и трех ее детей будут судить старшую дочь

СЕГОДНЯ 19:12 2018-04-05T19:37:56+03:00

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В понедельник, 9 апреля, в Мособлсуде начнут разбирать дело Дарии Переверзевой. Даша - старшая дочь сотрудницы «Роснефти» Елены Переверзевой, которую осенью 2014 года нашли при разборе завалов сгоревшего особняка в Химках - вместе с телами трех детей. В уголовном деле девушка долгое время фигурировала как свидетель, но в итоге была задержана и стала обвиняемой.

Напомним, год назад пожизненный срок получил сожитель Дарии Дмитрий Колесников. По версии следствия, парочка решила избавиться от родственников, чтобы получить богатое дедушкиной наследство. Дедушка много лет работал топ-менеджером компании «Роснефть». В сентябре 2014 года Колесников приехал в загородный дом Елены Переверзевой, задушил хозяйку, убил ее 12-летнего сына.

Дмитрий Колесников получил пожизненный срок за убийство семьи Переверзевых.

«После этого он облил легковоспламеняющейся жидкостью свои вещи, которые были в крови, и поджег, - сообщают в СК. - В дальнейшем он разбил окно, и от потока воздуха поступившего в дом, начался пожар. При этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей - трехлетние двойняшки».

Младшие дети во время пожара задохнулись дымом.

Колесников задержали почти сразу. Дария Переверзева дала показания и уехала в Таиланд, где у ее отца небольшой бизнес. (С мамой Даши мужчина развелся много лет назад). В конце 2016-го девушка вернулась в Россию, чтобы дать показания на суде Колесникова, но была задержана. Расследование длилось больше года. На будущей неделе начнется судебный процесс.

После дачи показаний Дария Переверзева уехала в Таиланд.

Сама девушка вины не признает.

- Какое наследство? У меня в собственности трехкомнатная квартира в Москве, у Димы - своя трехкомнатная квартира, - объясняла она в интервью «КП», еще находясь на свободе. - У нас была машина, было все, что пожелаем! Никто и мысли меркантильной в голове не держал!

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В Московском областном суде присяжные продолжают разбираться в хитросплетениях громкого дела об убийстве сотрудницы «Роснефти». Тела 43-летней Елены Переверзевой и троих ее детей Данилы (13 лет), Маши и Вани (по 3 года) нашли в сентябре 2014 года при разборе сгоревшего коттеджа в элитном поселке под Химками. Позже криминалисты скажут: женщину и подростка задушили еще до пожара, а малыши отравились угарным газом. В убийстве обвиняют жениха старшей дочери Переверзевой, Дарии, - выпускника Бауманки Дмитрия Колесникова. Он ночевал в доме будущей тещи (утром должен был улететь в командировку из Шереметьево, а Даша осталась в московской квартире), рассказывает, что ночью проснулся от криков, спустился и видел двух мужчин - один из них душил Елену, кинулся бежать и споткнулся о тело 13-летнего сына Переверзевой Данила (подробности)