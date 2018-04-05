Павильон "Космос" на ВДНХ откроют в День космонавтики, - Сергей Собянин

СЕГОДНЯ 20:10 2018-04-05T20:08:31+03:00

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Накануне Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце поздравили лучших работников ракетно-космической отрасли. Звания "Почетный работник промышленности", благодарственные письма и почетные грамоты вручил мэр Москвы Сергей Собянин. В зале находились известные космонавты, а также дочь инженера-конструктора ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР и основоположника практической космонавтики Сергея Королева с детими и внуками.

- В этой отрасли в Москве работают десятки тысяч людей. Прошло 60 лет с тех пор, как начала свою историю ракетно-космическая эра. Теперь эта отрасль является ведущей из научно-технических отраслей нашей страны. Она определяет развитие науки, технологий, место нашей страны в мире, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что космическая отрасль - мечта многих людей, которые хотели бы вырваться за пределы, выйти в космос. Эта отрасль обеспечивает защиту и оборону.

А также Сергей Собянин рассказал, что огромным подарком для сотрудников космической отрасли и москвичей станет открытие 12 апреля отреставрированного павильона "Космос" на ВДНХ. Теперь там будет крупнейший в России музейно-выставочный центр «Космонавтика и авиация». Посетители увидят более 120 образцов космической техники, в том числе макеты «Спутника-1», космического аппарата ГЛОНАСС-К и орбитального комплекса «Мир» в масштабе 1:1.

- Пару лет назад, когда я пришел в павильон, то меня это потрясло до глубины души. Когда на фоне портрета Гагарина бабушки в фуфайках торговали рассадой и вениками. Прошло несколько лет и я надеюсь, что 12 апреля мы откроем новый павильон "Космос" вместе с корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и при поддержке президента страны. Это будет один из лучших в мире космических павильонов, - сказал мэр города.

О предстоящем открытии павильона "Космос" сказал и глава Роскосмоса Игорь Комаров.

- Разные эпохи переживал павильон "Космос" на ВДНХ. На самом деле, было удивительно, что в нем торговали саженцами. Сейчас же там сделали много. Провели колоссальную работу, привезли уникальные экспонаты. Наша история отображена там полностью. Обязательно всем нужно посетить этот павильон, - сказал глава Роскосмоса Игорь Комаров.

Также Комаров поздравил коллег и напомнил, что благодаря подвигу космонавта Юрия Гагарина сейчас сотни тысяч людей работают в космической отрасли, а русский язык стал первым в космосе и является обязательным на международной космической станции. Сейчас в сфере космонавтики обсуждаются проекты по созданию лунной базы и полеты в дальний космос.