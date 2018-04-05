В Шереметьево терминал В примет первых пассажиров в мае 2018 года

5 Апр 23:00 2018-04-05T23:19:51+03:00

Терминал В может похвастаться пропускной способностью в 20 млн пассажиров. Фото: пресс-служба Шереметьево

Его пропускная способность будет 20 млн пассажиров в год

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Терминал В в аэропорту Шереметьево подготовлен к запуску. В ежедневном режиме там проходит тестирование. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в дирекции по связям с общественностью Шереметьево.

- Сегодня в аэропорту была проведена проверка совместной комиссии Контрольного Управления Президента РФ, Минтранса России и Росавиации. Представители государственных ведомств осмотрели готовность объектов инфраструктуры в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, - сообщила Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево.

Строительство масштабных объектов полностью завершено. И, как уточнили в аэропорту, реализация велась только за счет собственных средств Шереметьево.

Что построили? Терминал В с пропускной способностью 20 млн пассажиров. Сейчас проходит тестирование производственного оборудования и технологических систем, схем обслуживания пассажиров и воздушных судов. Специально для тестирования систем были приглашены авиационные эксперты и более 600 волонтеров.

Возведение нового терминала велось только за счет собственных средств Шереметьево. Фото: пресс-служба Шереметьево

- Обслуживание первых пассажирских рейсов из нового терминала планируется в мае 2018 года, - сказала Анна Захаренкова. - Уже назначена дата торжественного открытия Терминала В и Межтерминального перехода - 7 июня 2018 года.

Новый терминал В порадует пассажиров необычным дизайном - была выбрана эстетика русского конструктивизма, главным акцентом которого станет система «живых» digital панелей, на которых будут транслироваться яркие визуальные образы и достижения России.

Новый терминал В порадует пассажиров необычным дизайном - была выбрана эстетика русского конструктивизма. Фото: пресс-служба Шереметьево

ЧТО ЕЩЕ СДЕЛАНО

- работы по благоустройству станций Межтерминального перехода «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2»,

- запущен в техническую эксплуатацию Межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями. Он позволит объединить северный и южный аэровокзальные комплексы под одной «крышей» - люди смогут быстро переходить из одного здания в другое, его мощность - 11,5 млн человек ежегодно, а также ежегодно транспортировать 5,9 млн единиц багажа. Пассажирский тоннель обеспечит гарантированное минимальное стыковочное время (до 50 минут) и увеличит оперативность трансфера пассажиров между терминалами,

- в мае 2018 года заработает новый топливо-заправочный комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год. Он обеспечит бесперебойное снабжение авиакомпаний высококачественным топливом,

- в декабре 2017 года запущен современный автоматизированный грузовой терминал «Москва Карго» мощностью 380 тысяч тонн грузов в год (не имеющий аналогов в России по степени автоматизации и техническому оснащению).

ЧТО В ПРОЦЕССЕ

- начато строительство 1-й очереди нового Терминала С в рамках развития северной зоны аэропорта Шереметьево.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА

Общий объем инвестиций АО "МАШ" в проекты развития к ЧМ по футболу 2018 составил 747 млн долларов:

- 264 млн - терминал B,

- 243 млн - межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями,

- 90 млн - комплекс «Москва Карго»,

- 150 млн - топливо-заправочный комплекс (совместно с НК Лукойл).