Выпускной бал в Парке Горького 2018: программа мероприятий, дата проведения, как попасть

СЕГОДНЯ 15:54 2018-06-05T16:05:02+03:00

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Самый массовый выпускной бал 2018 года пройдет в Парке Горького. В ночь с 23 на 24 июня здесь соберутся выпускники московских школ и колледжей. Почему Парк Горького? Потому что самый модный парк, фонтаны, пруды, рядом Москва-река, а еще большая сцена и любимые артисты.

Для выпускников подготовили большую программу, которая включает в себя тематические зоны и танцевальные площадки, фотозоны и площадки для игр и конкурсов.

- Выпускники московских школ и колледжей сами решили, как пройдет выпускной в Парке Горького. С помощью проекта «Активный гражданин» молодые люди и девушки выбрали, кто будет петь на сцене 23 июня, а кто станет ведущим, - рассказали в мэрии Москвы.

На выбор были предложены 16 исполнителей. Первым оказался Feduk — 15,28% голосов. Второе и третье места заняли Мот и Ольга Бузова с 9,82% процента и 9,08% соответственно. Группа «Пицца» на четвертом месте с 8,22%. Полина Гагарина разместилась на пятой строчке школьного хит-парада с 7,05% голосов. Не исключено, что на сцену выйдут также Алексей Воробьев, группа «Звери», IOWA, «Градусы», Елена Темникова, Сергей Лазарев, Alekseev, Artik&Asti, Миша Марвин, Tesla Boy и Guru Groove Foundation.

Как принять участие в главном выпускном столицы?

- Чтобы стать участниками московского выпускного в Парке имени Горького, ответственному представителю учебного заведения необходимо заполнить заявку и прислать ее на электронную почту: vpskn@mos.ru в двух форматах: файл Excel и отсканированный вариант заявки с печатью образовательной организации в формате JPG, - рассказали в мэрии Москвы.

Важно: в регистрационную форму вносится список класса вне зависимости от того, все ли ученики класса изъявили желание принять участие в мероприятии. Дополнительные вопросы по приему заявок можно уточнить по электронной почте: vpskn@mos.ru и по телефонам: 8 (495) 510 5778, 8 (495) 510 5755.

КОГДА: 23 июня с 21.00.

СТОИМОСТЬ: бесплатно.

КСТАТИ

Парк Горького закроют для посетителей

Вход для посетителей на время проведения выпускного в Парке Горького 2018 закроют. Так было и в прошлые годы, чтобы выпускники чувствовали себя комфортно во время празднования. На мероприятие придет около 20 тысяч выпускников.