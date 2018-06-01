В аэропорту Внуково на время ЧМ по футболу ввели новую схему движения автомобилей

1 Июнь 19:20 2018-06-01T21:04:08+03:00

Подъезд на все линии движения к терминалам будет полностью закрыт

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На время Чемпионата мира по футболу 2018 года в аэропорту Внуково с 4 июня и до 25 июля введена новая схема движения автотранспортных средств на привокзальной площади. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в пресс-службе аэропорта.

- Для удобства приезжающих гостей обновлены дорожные знаки, установленные при подъездах к аэропорту, и другие информационные указатели, регулирующие новое дорожное движение, - рассказали во Внуково. - Для приезжающих в VIP ЗОЛД терминал на привокзальной площади аэропорта установлен специальный знак, указывающий обновленный маршрут.

Новая схема движения автотранспортных средств на привокзальной площади "Внуково".

Закроют для частного транспорта и такси:

- подъезд на все линии движения к терминалам и на эстакаду (зона вылета терминала А);

- въезд с Боровского шоссе в строну аэропорта Внуково.

Изменилось движение:

- с Боровского шоссе к терминалу А аэропорта Внуково можно проехать с ул. Центральная. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться напротив гостиницы Double Tree by Hilton;

- подъезда к многоуровневым парковкам №1 и №2. Теперь выездные шлагбаумы в сторону ул. Центральная будут работать и на въезд, и на выезд;

- автобусная остановка перенесена с привокзальной площади на ул. 1-я Рейсовая, откуда можно попасть в терминал А по подземному пешеходному переходу.

КСТАТИ

Стоимость каждого часа парковки №1 и №2 снизилась в два раза и будет составлять 250 рублей. Не предусмотрено бесплатное время пользования парковками.