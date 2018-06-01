2018-06-01T21:04:08+03:00
Общество

В аэропорту Внуково на время ЧМ по футболу ввели новую схему движения автомобилей

Подъезд на все линии движения к терминалам будет полностью закрыт
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
Поделиться:
Во "Внуково" введена новая схема движения автотранспортных средств на привокзальной площади.Во "Внуково" введена новая схема движения автотранспортных средств на привокзальной площади.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На время Чемпионата мира по футболу 2018 года в аэропорту Внуково с 4 июня и до 25 июля введена новая схема движения автотранспортных средств на привокзальной площади. Об этом "Комсомольской правде" рассказали в пресс-службе аэропорта.

- Для удобства приезжающих гостей обновлены дорожные знаки, установленные при подъездах к аэропорту, и другие информационные указатели, регулирующие новое дорожное движение, - рассказали во Внуково. - Для приезжающих в VIP ЗОЛД терминал на привокзальной площади аэропорта установлен специальный знак, указывающий обновленный маршрут.

Новая схема движения автотранспортных средств на привокзальной площади "Внуково".

Новая схема движения автотранспортных средств на привокзальной площади "Внуково".

Закроют для частного транспорта и такси:

- подъезд на все линии движения к терминалам и на эстакаду (зона вылета терминала А);

- въезд с Боровского шоссе в строну аэропорта Внуково.

Изменилось движение:

- с Боровского шоссе к терминалу А аэропорта Внуково можно проехать с ул. Центральная. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться напротив гостиницы Double Tree by Hilton;

- подъезда к многоуровневым парковкам №1 и №2. Теперь выездные шлагбаумы в сторону ул. Центральная будут работать и на въезд, и на выезд;

- автобусная остановка перенесена с привокзальной площади на ул. 1-я Рейсовая, откуда можно попасть в терминал А по подземному пешеходному переходу.

КСТАТИ

Стоимость каждого часа парковки №1 и №2 снизилась в два раза и будет составлять 250 рублей. Не предусмотрено бесплатное время пользования парковками.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Алиса ТИТКО

 
Читайте также
Новости 24