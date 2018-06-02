В Подмосковье пошли грибы. А за ними пошли грибники

2 Июнь 01:10 2018-06-05T19:47:03+03:00

«Комсомолка» изучила, куда ехать за вешенками, а куда за маслятами [карта]

Изменить размер текста: A A

В этом году грибной сезон начался очень рано. Если обычно первая волна накрывает Подмосковье только в июне, то на этот раз в двадцатых числах мая. Просто весна была очень стремительной. И тонны снега растаяли буквально за неделю. На форумах в интернете уже полно фотографий, на которых и белые грибы, и подберезовики, и шампиньоны, и маслята. Кое-где вылезли лисички, но они еще маловаты.

- Зима была очень снежной, и в подмосковных лесах некоторые участки весной буквально плавали, - сообщил «КП» миколог Михаил Вишневский. - На них грибов не будет до середины лета. Какие-то полянки, наоборот, быстро пересохли. И там тоже не лучшие условия. Но осталась треть ландшафта, где образовалась идеальная влажность. И на них началась просто гонка.

Где наберете полные корзиныФото: Алексей СТЕФАНОВ

По словам Вишневского, обычно грибы появляются в порядке очереди. Сначала, например, сморчковые шапочки. Потом сморчки. И далее по списку. В этом году они вылезли все одновременно. То же касается и многих растений, которые, вместо того чтобы цвести по очереди (как это бывает обычно), зацвели все вместе.

КОНКРЕТНО

И вот что мы имеем в настоящий момент

Белый гриб

В Подмосковье представлен 2 видов - дубовый и обыкновенный. По количеству - на 1-м месте. Растет в лиственных лесах, где есть дубы, липы, сосны или березы. Любит леса с лишайниковым и моховым покровом.

Белый гриб

Подберезовик

Есть практически во всех лесах области, в которых растет береза. От подосиновика отличается более тонкой ножкой и менее плотной мякотью шляпки.

Подберезовик

Маслята

Лучше всего искать в молодых сосновых посадках, в которых много солнечного света. Отличаются клейкой слизистой кожицей шляпки, которая легко снимается. На срезе могут менять окраску на синюю или красную.

Маслята

Трутовик серно-желтый

Это огромный мягкий желто-оранжевый гриб, съедобный и вкусный до того момента, пока не начал вызревать. Растет во всех лиственных лесах, даже в черте города. Но в Москве его лучше не трогать.

Трутовик серно-желтый

Опенок летний

Растет на сосновых пнях и упавших стволах. Есть во многих лесах. Имеет тонкую водянистую мякоть и приятный запах древесины. Шляпка по мере старения становится плоской и в дождливую погоду просвечивается.

Опенок летний

Вешенка

Зона обитания - любые деревья (в том числе и хвойные, и лиственные, и даже упавшие). Цвет шляпки меняется от темно-серого у молодых грибов до пепельного с фиолетовым оттенком у зрелых. С течением времени выцветает до беловатого или желтого.

Вешенка

Шампиньоны

Лучше собирать в полях за чертой города. В Москве их тоже много, но они растут недалеко от проезжей части и могут быть отравлены. Бывают не только белого цвета, но и коричневого. Очень любят унавоженную почву.

Шампиньоны

Синеножка

Тоже полевой гриб. Растет там же, где шампиньоны. Некоторые грибники опасаются срезать его из-за странного синего цвета. Однако гриб съедобен. Любит песчаные и полупесчаные почвы. Часто растет на заброшенных фермах или дачах.