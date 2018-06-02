В Подмосковье пошли грибы. А за ними пошли грибники
В этом году грибной сезон начался очень рано. Если обычно первая волна накрывает Подмосковье только в июне, то на этот раз в двадцатых числах мая. Просто весна была очень стремительной. И тонны снега растаяли буквально за неделю. На форумах в интернете уже полно фотографий, на которых и белые грибы, и подберезовики, и шампиньоны, и маслята. Кое-где вылезли лисички, но они еще маловаты.
- Зима была очень снежной, и в подмосковных лесах некоторые участки весной буквально плавали, - сообщил «КП» миколог Михаил Вишневский. - На них грибов не будет до середины лета. Какие-то полянки, наоборот, быстро пересохли. И там тоже не лучшие условия. Но осталась треть ландшафта, где образовалась идеальная влажность. И на них началась просто гонка.
Где наберете полные корзиныФото: Алексей СТЕФАНОВ
По словам Вишневского, обычно грибы появляются в порядке очереди. Сначала, например, сморчковые шапочки. Потом сморчки. И далее по списку. В этом году они вылезли все одновременно. То же касается и многих растений, которые, вместо того чтобы цвести по очереди (как это бывает обычно), зацвели все вместе.
КОНКРЕТНО
И вот что мы имеем в настоящий момент
Белый гриб
В Подмосковье представлен 2 видов - дубовый и обыкновенный. По количеству - на 1-м месте. Растет в лиственных лесах, где есть дубы, липы, сосны или березы. Любит леса с лишайниковым и моховым покровом.
Белый гриб
Подберезовик
Есть практически во всех лесах области, в которых растет береза. От подосиновика отличается более тонкой ножкой и менее плотной мякотью шляпки.
Подберезовик
Маслята
Лучше всего искать в молодых сосновых посадках, в которых много солнечного света. Отличаются клейкой слизистой кожицей шляпки, которая легко снимается. На срезе могут менять окраску на синюю или красную.
Маслята
Трутовик серно-желтый
Это огромный мягкий желто-оранжевый гриб, съедобный и вкусный до того момента, пока не начал вызревать. Растет во всех лиственных лесах, даже в черте города. Но в Москве его лучше не трогать.
Трутовик серно-желтый
Опенок летний
Растет на сосновых пнях и упавших стволах. Есть во многих лесах. Имеет тонкую водянистую мякоть и приятный запах древесины. Шляпка по мере старения становится плоской и в дождливую погоду просвечивается.
Опенок летний
Вешенка
Зона обитания - любые деревья (в том числе и хвойные, и лиственные, и даже упавшие). Цвет шляпки меняется от темно-серого у молодых грибов до пепельного с фиолетовым оттенком у зрелых. С течением времени выцветает до беловатого или желтого.
Вешенка
Шампиньоны
Лучше собирать в полях за чертой города. В Москве их тоже много, но они растут недалеко от проезжей части и могут быть отравлены. Бывают не только белого цвета, но и коричневого. Очень любят унавоженную почву.
Шампиньоны
Синеножка
Тоже полевой гриб. Растет там же, где шампиньоны. Некоторые грибники опасаются срезать его из-за странного синего цвета. Однако гриб съедобен. Любит песчаные и полупесчаные почвы. Часто растет на заброшенных фермах или дачах.
Синеножка