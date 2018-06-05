Заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин - о новых дорогах на дачи москвичей, продлении Сокольнической линии метро и сносе Ховринской больницы

СЕГОДНЯ 15:14 2018-06-05T15:30:10+03:00

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Во вторник, 5 июня, на встрече с журналистами заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщил новые детали крупных проектов столичных властей. Вот что ждёт жителей в ближайшее время.

В ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА ДОБЕРЁМСЯ БЫСТРЕЕ

- Сегодня на заседании правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил решение о выделении 3 миллиардов 300 миллионов рублей на развитие дорог, прилегающих к садовым некоммерческим товариществам (СНТ). В Подмосковье сейчас находится более 11 тысяч садовых товариществ, в которых зарегистрировано более миллиона земельных участков. Из них порядка 600 тысяч принадлежит москвичам.

От горожан мы получали много жалоб на то, что им трудно добираться до своих дач. На совместном совещании в руководством Московской области решили развивать дороги. Более 3 миллиардов выделяем из столичного бюджета на три года. В этом году потратим один миллиард, в следующем - ещё миллиард, а в 2020-м - 1 миллиард 300 миллионов рублей. На эти деньги в первую очередь протянем автотрассы к железным дорогам, то есть повысим транспортную и пешую доступность к остановкам электричек.

В некоторых местах проведём реконструкцию и заново построим дороги, которые позволят улучшить работу общественного транспорта. Сейчас по многим из этих дорог по правилам не может ездить общественный транспорт. После ремонта здесь появятся дополнительные маршруты наземки для жителей СНТ и соседних с ними деревень. При этом и автомобилистам станет легче добираться до своих участков.

За три года построим и отремонтируем порядка 100 - 200 километров дорог. В целом свяжем дороги Московской области с основными крупными трассами, магистралями и железными дорогами. Этой работой будет заниматься бюджетное учреждение "Развитие Московского региона". Мы увеличим его штат специально для оперативного выполнения трехгодичной программы развития дорог в Подмосковье. Уже сейчас мы занимаемся оценкой состояния дорог, ведущих к СНТ.

(Напомним, в начале этого года мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали Соглашение о стратегическом развитии Московского региона. Одним из его пунктов стала совместная работа по развитию инфраструктуры и обустройству дачных поселков. Власти двух регионов договорились заняться благоустройством, социальной и инженерной инфраструктурой, ремонтом и строительством автомобильных дорог в подмосковных дачных поселках. - прим. авт.).

МЕТРО ДО СТОЛБОВО ПОСТРОЯТ ДО КОНЦА ГОДА

- Продление Сокольнической линии идёт в хорошем темпе. Мы фактически к середине осени завершим отрезок до станции "Ольховая". А к концу этого года - до станции "Столбово". Но эту станцию ещё нужно интегрировать там же в Столбово с новой станцией Большой кольцевой линии метро, которая пойдёт с "Улицы Новаторов". Там должна появится пересадка с новой веткой на участке от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".

В сентябре этого года построим крупный транспортно-пересадочный узел в районе Саларьево вместе с торговым общественно-развлекательным центром. На всех четырёх станциях продления Сокольнической линии - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Столбово" - строим подъездные дороги, перехватывающие паркинги и благоустройство. Эта ветка серьёзно улучшит транспортную ситуацию и на Калужском шоссе, и на Киевском шоссе.

Новый участок Сокольнической линии до "Саларьево" идёт под землёй, дальше примерно через 1100 метров выходит на поверхность и полностью интегрируется в дорогу Солнцево-Бутово-Видное. Посередине поедет линия метро, а по бокам - полноценная трёх- и местами четырёхполосная скоростная дорога первого класса с множеством развязок, дополнительных съездов. Так она тянется до Калужского шоссе, а дальше ныряет в тоннель под Калужским шоссе и выходит уже в районе Столбово. Сейчас полным ходом строится сама станция метро "Столбово" и одновременно к ней стараемся привязать элементы ещё одной будущей станции БКЛ. Чтобы потом работы не мешали движению пассажиров. Поезда поедут на новом участке Сокольнической линии в начале 2019 года.

КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ СОЕДИНЯТ С ЦКАДОМ

- До конца этого года завершим реконструкцию Калужского шоссе с пересечением с ЦКАДом. Мы договорились с Росавтодором о строительстве полноценной развязки на ЦКАДе по тем требованиям, которые мы им предложили. Ее будем возводить в два этапа. Сначала сделаем проход через эту развязку через ЦКАД до Малого бетонного кольца. Потом начинаем строить саму развязку. В итоге получим ЦКАД с развязкой, которая полностью будет соединена с Калужским шоссе.

УЧАСТНИКИ РЕНОВАЦИИ МОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА КАЧЕСТВО НОВЫХ ДОМОВ

- По нормам претензии жильцов по качеству ремонта в новых домах принимаются в течение двух лет. Если у участников программы реновации появятся жалобы, мы будем их разбирать. Но, судя по первым переездам, жители довольны, никаких замечаний нет. Мы стараемся держать максимально высокую планку строительства. Сегодняшнее новое жильё по программе реновации намного выше по качеству, чем то, что строилось по первой программе расселения.

ХОВРИНСКУЮ БОЛЬНИЦУ НАЧНУТ СНОСИТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ

- Проект сноса Ховринской больницы полностью готов и уже прошёл экспертизу. Это огромное здание и сам по себе снос это сложная инженерно-техническая работа, учитывая, что здание находится в застроенном районе. В ближайшие месяц - два должны приступить к демонтажу больницы. Сейчас уже проектируется и новое строительство на этом земельном участке. К концу года проектно-сметная документация будет готова. После экспертизы приступим к строительству.