2018-06-05T11:57:13+03:00
Происшествия

В Домодедово иномарка сбила трех подростков на перекрестке

Парни не успели убежать, но чудом остались живы [видео]
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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В Домодедово водитель Peugeot совершил наезд на пешеходов.В Домодедово водитель Peugeot совершил наезд на пешеходов.Фото: YouTube
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Видео аварии на Каширском шоссе в Домодедово шокировало многих. Благо, парни, которые стояли на тротуаре, остались живы.

- В Домодедово на пересечении Каширского шоссе и Кутузовского проезда вечером 4 июня произошло столкновение двух автомобилей. Водитель Peugeot наехал на пешеходов. В результате ДТП три человека получили травмы. Все они доставлены в больницу, - сообщили в ГИБДД по Московской области.

На место аварии сразу же прибыли сотрудники ГИБДД, чтобы установить все обстоятельства и причины. Когда посмотрели видео с камер наблюдения, то стало понятно, что около 20.00 водитель синего Peugeot проехал на желтый сигнал светофора, но как раз в этот момент поворачивала белая иномарка. На перекрестке стояли три подростка, о чем-то общались и даже ничего не успели понять, не то, чтобы убежать. Столкновение машин. Удар был такой силы, что Peugeot вылетел на тротуар - трое подростков разлетелись, как манекены. Машину протянуло метров на 15-20, подростков раскидало в разные стороны. После сильнейших ударов все три друга остались живы. Прохожие не прошли мимо, стали сразу же оказывать им первую помощь прямо на асфальте. "Родились в рубашках", - скажут прохожие.

После страшной аварии все трое подростков остались живы. Фото: YouTube

После страшной аварии все трое подростков остались живы.Фото: YouTube

Однако встать самостоятельно из них никто не смог. У пострадавших подростков переломы и травмы.

В соцсетях обсуждают, что нужно менять правила дорожного движения.

- Когда уже примут правила проезжать перекрестки медленно? Сколько пешеходов обычно стоят там. И вот результат, - пишет Александр Давидов

- Есть пункт в ПДД "Желтый сигнал запрещает движение", - пишет Татьяна Найм.

- Именно по этой причине я никогда не подхожу близко к пешеходному переходу с детьми. Дураков хватает, - считает Оксана Чернова.

- Виноваты оба. На белом, что не убедился в безопасности своего маневра, на синем, что летел на скорости. Водители должны оплатить лечение ребятам, - считает Олег Маслов.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту ДТП возбуждено уголовное дело

- По факту дорожно-транспортного происшествия в г.о. Домодедово, в результате которого пострадали трое подростков, следственным управлением УМВД России по г.о. Домодедово возбуждено уголовное дело по ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Следователи уже выяснили, что за рулем Peugeot была 23-летняя жительница Республики Татарстан.

Машина сбила трех подростков.Видео с камеры наблюдения в Домодедово на площади

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