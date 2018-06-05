«Армагеддон на Плутоне» - спектакль-рейв в самом модном культурном центре Москвы

СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-05T11:57:33+03:00

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Ведь в это жаркое время гостям и жителям города свои работы предлагают молодые и дерзкие театральные студии. К таким творческим манифестам, безусловно, относится новый спектакль «Армагеддон на Плутоне», поставленный совместно Театром Труда и Le Cirque de Charles la Tannes («Цирком Шарля ля Танна») в жанре сторителлинга.

Даже краткое описание сюжетной фабулы вызывает желание заглянуть в календарь и проверить, свободен ли от дел вечер субботы 30 июня, на которую назначена премьера этого необычного действа. Точнее, фантастического блокбастера о жизни астронавта средних лет, который каждый день спасает мир. Борьба с монстрами, взрывы метеоритов, полеты сквозь черные дыры – все это рутина главного героя, которому в один прекрасный, а может быть страшный день, придется по-настоящему побороться за человеческое счастье.

И авторы, и артисты, которые задействованы в шоу – представляют знаменитую Мастерскую Брусникина. Именно отсюда вышли участники «Цирка Шарля ля Танна», которых, конечно же, называют «шарлатанами» в самом творчески окрашенном контексте. Один из них – предводитель проекта Алексей Розин - актер, известный любителям кино по фильмам «Нелюбовь», «Левиафан», «Елена» и другим известным картинам.

«Сюжетная линия и история героя дают нам множество поводов удивить, посмешить и даже немного напугать зрителя. Создать каскад эмоций, эффектов, при этом погрузить аудиторию в атмосферу радостного безумия, запустить в сознании все те шестерёночки, которые отвечают за фантазию и воображение» - говорит Розин.

По мнению куратора проекта, директора Центра стратегических разработок «Институт СТЭИ» Вадима Петрова, спектакль «Армагеддон на Плутоне» - событие мирового уровня: «Это совершенно трендовая история, которая органично рифмуется со всем, что происходит сегодня в городских театрах Европы. Зритель становится все более требовательным, избалованным цифровыми иллюзиями. Для театра это серьезный вызов, поскольку время режиссерского снобизма прошло. Мы все - соработники – и режиссеры, и актеры, и зрители. И мы вместе докручиваем скудные оффлайновые реалии до тех фантазий, на которые нас подсадила цифровая эра. У нашего театрального проекта – это получилось».

Увидеть фантастический театральный блокбастер можно 30 июня 2018 года в Театра Труда в культурном центре Pluton по адресу Москва, Нижняя Сыромятническая 8А. Начало в 22:00. Такой поздний старт связан с жанровыми особенностями события, где помимо взрывной драматургии зрителю обещают настоящий рейв, отрыв, полный сценический контакт.