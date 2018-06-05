2018-06-05T18:11:20+03:00
Происшествия

«Яндекс.Такси» после аварии выплатит до 2 миллионов рублей солисту группы «Градусы»

Компания уже связалась с певцом и пообещала выплатить страховку
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Певец ехал на Яндекс-такси 4 июня в аэропорт «Внуково», но водитель машины не заснул и врезался в грузовик.Певец ехал на Яндекс-такси 4 июня в аэропорт «Внуково», но водитель машины не заснул и врезался в грузовик.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Сотрясение мозга, травма затылка, ссадины, а также сорванные гастроли — итог поездки на машине «Яндекс.Такси» солиста группы «Градусы» Романа Пашкова. Певец ехал на такси 4 июня в аэропорт «Внуково», но водитель уснул и машина врезалась в грузовик.

- В час ночи я вызвал такси компании «Яндекс.Такси» и направлялся в аэропорт «Внуково». На Киевском шоссе, 25 км мы влетели в стоявший на «аварийке» грузовик. Не знаю, что произошло: либо водитель уснул, либо отвлекся, но тормозного пути вообще не было. Я сидел на заднем сидении, ковырялся в телефоне. И только услышал «Ааа». Я сломал переднее пассажирское сиденье, ударился головой, у меня легкое сотрясение, много ссадин, ушибов, а так все в порядке, - рассказал Роман Пашков.

Вокалист "Градусов" Роман Пашков после аварии. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вокалист "Градусов" Роман Пашков после аварии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После общественного резонанса, появилась информация, что группа «Градусы» подаст в суд на компанию «Яндекс.Такси», чтобы компенсировать лечение артисту и сорванные гастроли — группа должна была улетать в Турцию, где дать два концерта. Под срывом сейчас и выступление в Кремле 7 июня.

- Подавать в суд? Пока я такой информацией не располагаю. Такая возможность рассматривается, если компания сама не обеспечит все необходимое. Знаю, что с самим Ромой представитель «Яндекс.Такси» связывался, обещали выплатить страховку, - рассказал «Комсомольской правде» директор группы «Градусы» Дмитрий Емельянов.

Также Емельянов рассказал, что после публикаций в СМИ им стали звонить москвичи, которые также пострадали при поездках с компанией «Яндекс.Такси». Один молодой человек рассказал, что попал в аварию в этот же день и в это же время, как Роман Пашков, только их машина врезалась в мост. Сами водители рассказали, что работать приходится по 20 часов без подмены, поэтому в ночное время концентрация внимания снижается, нередко засыпают прямо за рулем.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОПАЛ В ДТП?

- Все поездки, совершенные c Яндекс.Такси в России после 1 декабря 2017 года (по местному времени), застрахованы на 2 000 000 рублей, - объяснили в «Яндекс.Такси».

Как работает страхование поездок?

- для пассажиров и водителей — бесплатно.

- страхование для водителей и пассажиров начинает действовать, как только водитель такси начинает поездку с пассажиром (нажимает кнопку В пути), и заканчивается при завершении поездки (водитель нажимает кнопку Завершить);

- каждому пострадавшему в результате ДТП пассажиру или водителю полагается компенсация: при травме - до 2 000 000 рублей, в зависимости от степени тяжести; при инвалидности - до 2 000 000 рублей, в зависимости от группы инвалидности; при смерти - 2 000 000 рублей, компенсацию получат наследники.

- на месте ДТП нужно позвонить по телефону 112 и сообщить, что случилось. Дождаться приезда сотрудников ГИБДД и скорой помощи. Не уезжать с места ДТП.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Комментарий пресс-службы "Яндекс.Такси":

- Мы на связи с Романом, все данные уже переданы в страховую компанию – поездки, заказанные через Яндекс.Такси, страхуются на сумму до 2 млн рублей. Водитель не пострадал и отказался от медицинской помощи. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают правоохранительные органы, а также таксопарк, в котором работает водитель.

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