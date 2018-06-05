Москва выделит средства на ремонт дорог к дачным поселкам

СЕГОДНЯ 16:40 2018-06-05T16:40:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Москвы займутся развитием транспортной инфраструктуры дачных поселков Московской области, сообщает пресс-служба правительства столицы по итогам заседания президиума правительства. Речь идёт о целевом финансировании ремонта дорог и дорожно-транспортной инфраструктуры, примыкающих к подмосковным садоводческим товариществам и дачным поселкам. Конкретные перечни ремонтируемых объектов будут определены совместным решением руководства Москвы и Московской области. В первую очередь будут ремонтироваться дороги, примыкающие к крупным дачным поселкам, а также дороги, находящиеся в плохом техническом состоянии.

Уточняется, что в Подмосковье расположено 11,2 тыс. дачных и садоводческих товариществ, абсолютное большинство домов в которых принадлежит москвичам (около 4 млн человек).

Напомним, в феврале 2018 году мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв заключили соглашение о стратегическом развитии Московского региона, одним из приоритетов которого стала совместная работа по развитию инфраструктуры и обустройству дачных поселков. Распоряжение о выделении финансирования на ремонт "дачных" дорог является одним из первых практических шагов по реализации этого соглашения.

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин пояснил журналистам данное решение, отметив, что в настоящее время совместно с властями Московской области ведется работа по составлению совместного плана реализации этих работ.

Как уточнил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в 2018 году в рамках развития дорожной сети СНТ Московской области и сопредельных с ней областей планируется построить две подъездные дороги общей протяженностью 4,2 км, обустроить четыре объекта линий электропередачи общей протяженностью почти 12 км.

- Что касается СНТ на территории ТиНАО, то в этом году планируется построить две дороги общей протяженностью почти 2 км, одну плотину и один объект для газификации», - пояснил Владимир Жидкин.

Благоустройство дачных и садоводческих товариществ, расположенных в Московской области и других регионах России традиционно является одним из важных направлений работы Правительства Москвы. В частности, в 2010-2017 гг. в садоводческих товариществах (45,8 тыс. участков) за счет городского бюджета был построен 81 объект инфраструктуры, в том числе 87,4 км дорог, 738,7 га мелиорированных земель, 77,8 км линий электропередач, 2 объекта инженерной инфраструктуры и 20 детских площадок.

Кроме того, местным властям были переданы 24 машины скорой помощи, пожарные машины и другая спецтехника.