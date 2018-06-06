В Москве запустили движение по основному ходу Боровского шоссе

6 Июнь 13:20 2018-06-06T13:49:16+03:00

В ближайшее время там организуют стоянку для такси

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В Москве 6 июня открыли движение по основному ходу Боровского шоссе, а также пешеходный переход через шоссе.

- Строительство Солнцевской линии метро от "Делового центра" до "Рассказовки" создало ряд трудностей для автомобилистов и общественного транспорта. Движение по Боровскому шоссе было затруднено. Сегодня мы восстанавливаем свободное движение транспорта по Боровскому шоссе, - рассказал Сергей Собянин.

Пешеходный переход через шоссе, соединенный с вестибюлем метро, решили открыть, не дожидаясь запуска станции метро "Новопеределкино".

Стоит отметить, что жители Солнцево, Ново-Переделкино и других районов запада Москвы ожидают прихода метро в эту часть города уже более 30 лет. Сейчас они добираются на автобусах до станций "Юго-Западная", "Проспект Вернадского" или "Саларьево" Сокольнической линии, кто-то едет на электричке до Киевского вокзала.

Но для того, чтобы начать строительство метро, потребовалось частично, а где-то и полностью занять участки проезжей части Боровского шоссе. Пока велось строительство станции "Новопеределкино", а это последние четыре года, был полностью перекрыт участок Боровского шоссе от улицы Шолохова до улицы Чоботовская. Машинам пришлось ехать по дублеру Боровского шоссе, дорога там была расширена до трех полос движения в каждом направлении.

А скорость движения в зонах работ была ограничена до 40 км/ч, остановки на проезжей части были запрещены. Конечно, все это никому не нравилось и негативно отражалось на транспортной ситуации на Боровском шоссе. Однако, автомобилисты и жители с пониманием отнеслись к временным неудобствам.

Как только строительные работы завершаются, движение восстанавливают. Так, в апреле 2017 года было восстановлено движение на первом участке основного хода Боровского шоссе протяженностью 100 метров.

ЧТО В ПЛАНАХ

В рамках благоустройства прилегающей к станции метро "Новопеределкино" будет организована парковка в заездных карманах, а автомобильное движение будет осуществляться по двум полноценным полосам. На Боровскому шоссе будет организована стоянка такси. Аналогичная схема будет и на дублере в сторону области. Также там обустроят пять наземных пешеходных переходов, расположенных вблизи выходов из вестибюлей станции "Новопеределкино".