Бесплатный Wi-Fi в Москве: Триумфальная площадь, территории около метро, парки и кинотеатры

6 Июнь 15:54 2018-06-06T22:04:50+03:00

Чтобы подключиться к бесплатному Wi-Fi в Москве, достаточно аккаунта на сайте мэра Москвы mos.ru или смс

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В столице становится все больше мест, где можно бесплатно «гулять» по интернету. С начала года по всему городу открылись более 2,2 тысячи точек доступа к бесплатному Wi-Fi в Москве.

- Городской интернет появился на 118 улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и в восьми парках, - сообщили сайту мэра Москвы mos.ru в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы. - С начала года им можно воспользоваться на территории 88 культурных центров, в 84 библиотеках и во всех 13 кинотеатрах сети «Москино».

Большинство точек раздает интернет внутри Садового кольца. Для этого здесь поставили 752 хот-спота, в том числе на 54 новых улицах. Помимо этого, на некоторых участках уплотнили сеть там, где она была раньше. Остальные 302 новых хот-спота для бесплатного доступа к Wi-Fi теперь работают на 64 улицах между Садовым кольцом и ТТК. К примеру, бесплатный Wi-Fi появился на улице Малая Дмитровка, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Триумфальной площади, около станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская».

В парках открылись 106 точек доступа:

- в Бабушкинском парке - в сквере напротив Олонецкого проезда;

- в «Кузьминках» - на участке между Шипиловским проездом и Каширским шоссе;

- в парках «Северные Дубки» и «Ангарские пруды» - на территории Лианозовского парка;

- в парке Олимпийской деревни - на территории парка «Фили»;

- в парке «Садовники» - на территории парка «Кузьминки»;

- в музее-усадьбе «Кусково»;

- в парке «Северное Тушино» - в двух зонах отдыха «Покровский берег» и «Левобережье».

Еще несколько мест с точками доступа разместили в учреждениях культуры. Среди них - 587 точек в библиотеках, 521 точка - в культурных центрах и кинотеатрах. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. Переключение между хот-спотами не требует повторной авторизации. Карту хот-спотов в Москве можно посмотреть на портале «Открытые данные» (data.mos.ru).

НА ЗАМЕТКУ

Как подключиться к бесплатному Wi-Fi

Чтобы пользоваться бесплатным интернетом на улицах Москвы, нужно на своем гаджете выбрать в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free, открыть браузер и авторизоваться. Это можно сделать любым из двух способов - с помощью аккаунта на сайте мэра Москвы mos.ru или через смс. При первом варианте для подключения надо указать логин и пароль, при втором - номер телефона, на который придет сообщение с кодом.

РЕЙТИНГ

Где в столице чаще всего пользуются халявным уличным интернетом

По данным департамента информационных технологий Москвы, в рейтинге самых популярных мест использования городского Wi-Fi в майские праздники этого года оказались 10 улиц:

- Арбат;

- Рождественка;

- Никольская;

- Охотный Ряд;

- Тверская;

- Маросейка;

- Манежная площадь;

- Пушкинская площадь;

- Театральный проезд;

- Камергерский переулок.