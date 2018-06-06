Девушка, которую обвиняют в заказе убийства матери, двоих братьев и сестры: «До сих пор по ночам мне снится мама, детишки»

6 Июнь 18:00 2018-06-06T21:50:23+03:00

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В Московском областном суде продолжается процесс по громкому делу об убийстве сотрудницы «Роснефти» Елены Переверзевой и троих ее детей. (См. ниже «Справку «КП»). На скамье подсудимых - старшая дочь погибшей женщины, 24-летняя Дария Переверзева. По версии следствия, Даша стала заказчицей этого жуткого убийства. В суде следователь озвучивал: якобы девушка разработала этот план ради наследства (мамин дом, московские квартиры, счет в банке), а убить своих родных подговорили гражданского мужа - Дмитрия Колесникова.

Сам Колесников в прошлом году получил пожизненный срок. Хотя свою вину в итоге так и не признал. Не признает вину и Дария. Накануне корреспонденту «КП», который уже почти четыре года следит за этим делом, передали письмо от Даши Переверзевой. Восемь тетрадных листов, исписанных от руки.

Приводим некоторые фрагменты этого письма.

«НИЧЕГО НЕ ЕЛА, НАЧАЛАСЬ АНОРЕКСИЯ»

«Когда приезжаю на суд и слышу, в чем меня обвиняют - «заказала убить свою маму, свою семью» - у меня дыхание перехватывает, - пишет Дария. - Ничего сказать не могу, столько внутри эмоций. Мы с мамой были как лучшие подружки, она на работу едет, я в университете - всю дорогу болтаем с ней по телефону. Всеми секретами делились, это был самый любимый и близкий человек в моей жизни».

Напомним, вскоре после убийства Дария улетела в Таиланд. Там уже много лет живет ее отец, фотограф, дайвер и владелец небольшой туристической фирмы Игорь Переверзев. В какой-то момент Следственный комитет распространял сообщение, что Даша объявлена в федеральный розыск и прячется от следствия заграницей. В своем письме Дария объясняет свою версию.

Дмитрий Колесников и Дария ПереверзеваФото: Личный архив

«В том состоянии, в котором я находилась тогда, он (отец, - Авт.) не мог меня оставить. Я полностью ушла в себя, ничего не ела, меня тошнило, началась анорексия, все ночи плакала напролет и не выходила из комнаты. Папа долгое время пытался помочь мне, чего только не делал! Даже отправил меня на месяц в монастырь на лечение медитацией. Затем я поехала волонтером работать с детьми-аутистами...»

Девушка в очередной раз опровергает, что в Таиланде скрывалась от следствия.

Приводим некоторые фрагменты этого письма

«Я много раз ездила в посольство РФ в Бангкоке, писала следователю - на всех документах стоят печати консула. Я официально работала в Таиланде по трудовой книжке с рабочей визой, ко мне всегда прилетали бабушка, мои друзья. От кого я скрывалась? Я как никто другой заинтересована в расследовании убийства моей семьи. Абсолютно все знали мое местонахождение».

В сентябре 2014 года в элитном закрытом посёлке в Химках сгорел коттедж. При разборе завалов нашли тела хозяйки, Елены Переверзевой и ее детейФото: Личный архив

«МНЕ БЫЛО ОТКАЗАНО В ОЧНОЙ СТАВКЕ С ДИМОЙ»

«Я до сих пор, спустя четыре года не смогла смириться с потерей моей семьи, до сих пор по ночам мне снится мама, детишки. Сны для меня - это место, где я живу, где я счастлива, а когда просыпаюсь, попадаю в жуткую, пугающую реальность... Пообещала мысленно маме, что буду сильной и узнаю, добьюсь правды».

«Вы меня спрашиваете - не жалею ли я о своем приезде? Ни капельки не жалею! Я знаю, что я это сделала для борьбы за справедливость, правду. Я хочу знать, что произошло в доме в тот день и почему, за что убили мою маму, брата, маленьких детишек».

Многих удивило, что Дария отказалась от суда присяжных. Обычно считается, что двенадцать обычных людей проще убедить в своей невиновности, чем профессионального судью.

«Я надеюсь, что если будут судить судьи, у которых большой опыт работы, - пишет Переверзева, - то они гораздо лучше смогут разобраться в моем деле, чем обычные люди на слух, не имея доступа о всем материалам уголовного дела и подверженным раздутому общественному мнению. Ведь в моем деле никаких доказательств нет, кроме Диминой явки, от которой он еще четыре года назад написал отказ, говоря, что ее выбили из него. Мой следователь даже результаты моего полиграфа не приобщил к делу, так как по лже-детектору я говорила правду, я ничего не знала об убийстве и не причастна к нему. Так же мне было отказано в очной ставке с Димой. Это вообще немыслимо, ведь это его показания выдуманные являются основой моего обвинения».

Отметим, что один из основных свидетелей со стороны обвинения - родной дедушка Дарии, 80-летний Иван Чернов, бывший топ-менеджер «Роснефти». На судебных заседаниях он довольно подробно рассказывал, что с самого был против отношений Даши и Димы.

«Почему дедушка с дядей так себя ведут, я не знаю. Для меня это очень больно и тяжело об этом писать. Я не понимаю, что происходит. Они поверили в версию следствия? Почему? Потому что Дима дал показания, в которых нет ни слова правды? Я не знаю...»

Иван Чернов - бывший топ-менеджер «Роснефти», отец убитой женщины, дедушка обвиняемойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СПРАВКА «КП»

Тела Елены Переверзевой и ее детей были найдены в сентябре 2014 года во время разбора завалов сгоревшего дома в закрытом коттеджном поселке в Химках. Елене было 43 года, старшему сыну Даниле 12, близнецам Ване и Маше - всего по 3. Эксперты установили, что Переверзева и ее сын-школьник были задушены.

В прошлом году присяжные признали убийцей Дмитрия Колесникова - гражданского мужа старшей дочери погибшей женщины Дарии. Там очень странно получилось: Колесников в ночь убийства остался в доме будущей тещи, а сама Даша находилась в московской квартире. Колесников сначала говорил, что видел посторонних, которые угрожали Елене, а потом его связали и оставили в подожженном доме. После задержания вдруг признался, что это он убил. Потом от этих своих показаний отказался и не признал свою вину даже на суде.

А теперь судят Дарию Переверзеву. По версии следствия, это она подговорила своего молодого человека убить свою семью, чтобы получить наследство. Дедушка Даши много лет работал на высоких постах в компании «Роснефть».