Банда столичных лжекосметологов изуродовала 500 пациенток некачественными препаратами

СЕГОДНЯ 01:03 2018-06-08T01:14:45+03:00

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В последние месяцы столицу сотрясают скандалы, связанные с индустрией красоты. Шесть женщин, решившихся на операции по омоложению, в результате распрощались с жизнью. И это всего за пару месяцев. Причем три пациентки умерли в одной клинике.

А на днях всплыло громкое дело лжекосметологов двухлетней давности. Вчера в Пресненском суде решали вопрос об аресте Саният Яикбаевой. Почти два года она была в бегах. Две другие обвиняемые находятся дома под подпиской о невыезде - у следствия нет опасений, что они скроются из вида. Так же как и сомнений, что всей троице, изуродовавшей сотни москвичек, светят реальные сроки.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ УШЛА В МОНАСТЫРЬ

Дело косметологов с липовыми дипломами и ядовитыми препаратами началось в 2016-м. Тогда жертвы активно участвовали в ток-шоу на федеральных каналах, демонстрируя жуткие последствия проведенных на дому процедур. Большинство из них увеличивали губы и делали уколы красоты на лице. У одних губы раздулись до невероятных размеров и деформировались, у других кожа покрылась страшными буграми, у третьих оказались повреждены мышцы...

Из-за ужасного вида и постоянной боли одна из девушек, телеведущая на музыкальном канале, ушла в монастырь, две другие попали в больницу с нервным расстройством. После обращения пациенток следователи возбудили уголовное дело, но со временем о нем забыли. Как выяснила «Комсомольская правда», в деле лжекосметологов не все оказалось гладко: через несколько месяцев его приостановили, и только осенью прошлого года, когда материалы забрали в 1-е управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Москве, процесс наконец пошел. Удалось поймать беглую со­участницу.

- Я объявил Яикбаеву в розыск. Задержали ее в Москве, буквально на улице, - сообщил «КП» Кирилл Ревяков, следователь по особо важным делам. - Но это было не случайной удачей, а грамотно спланированной операцией полиции.

Всем трем сообщницам грозит до шести лет за решеткой - таково максимальное наказание за оказание некачественных услуг, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Масштаб аферы «косметологов» оказался невероятным: по данным адвокатов, пострадало около 500 женщин и девушек, самой молодой из которых было всего 18 лет. Однако к следователям обратились лишь 19 человек - после перенесенных ужасов большинство пациенток оказались не готовы к длительным и изматывающим экспертизам, даче показаний, очным ставкам...

«У МЕНЯ БАБУШКА МЕДИК!»

Организатор банды москвичка Наталья Коростелева на рынке косметологических услуг работала как минимум 9 лет: с 2007 по 2016 год. Принимала и на дому, в Строгине, и в разных частных кабинетах. Брала ценой. Например, увеличить губы у Коростелевой стоило 5000 рублей, тогда как в медицинских клиниках - от 10 000. С одной стороны, призадуматься бы клиенткам - в чем-то ведь должен быть подвох. А с другой - всем девушкам «косметолог» с гордостью демонстрировала с десяток дипломов, один важнее другого. К тому же приходили к ней благодаря сарафанному радио: кого-то бог миловал, обошлось без последствий - вот и нахваливали Наташу-Строгино, у других проблемы начинались через год-два.

- С места были изъяты 8 документов об образовании и повышении квалификации, - продолжает Кирилл Ревяков. - Но при проверке выяснилось, что дипломы о среднем и высшем образовании - подделка, обвиняемая не была ни врачом, ни медсестрой, окончила только школу. Долгие годы ей удавалось дурить не только пациенток, но и проверяющих: свои услуги Коростелева оформила как косметические, а не косметологические. Женщины знают, в чем разница: первое - это маски. Второе уже серьезнее, предполагает инъекции, использование медицинских изделий.

Но как человек без опыта и образования может решиться взять в руки шприц и филлеры, да еще и тренироваться на чужих лицах?

- Да, мы задавали обвиняемой такой вопрос, - рассказывает следователь. - Она пояснила: мол, бабушка была медиком - насмотрелась. У двух ассистенток Коростелевой также не было соответствующей подготовки. Известно, что лжекосметолог постоянно меняла место работы: как только у клиенток появлялись претензии, салоны расставались с сомнительным сотрудником. В итоге она стала принимать в своей квартире, оборудовав под кабинет одну из комнат.

Тогда почему столь опасная и изворотливая женщина до сих пор на свободе? И не продолжает ли она тайком свой незаконный бизнес?

- У нее несовершеннолетний сын, мужа нет, поэтому и не арестовали, а избрали мерой пресечения подписку о невыезде, - говорит Ревяков. - Свою бурную деятельность она прекратила, хоть и под давлением правоохранителей. Регулярно является отмечаться, на допросы. Устроилась в храм, подрабатывает, прибирается. Но горе-врач до сих пор не признала своей вины.

В соцсетях женщины, пострадавшие от рук Наташи-Строгино, как прозвали косметолога, предупреждали друг друга о ее опасных услугах. Фото: instagram.com

ЯД ВЕЗЛИ ВЕДРАМИ С УКРАИНЫ

Самое страшное в деле «банды косметологов» - гель, который они направо-налево качали своим клиенткам. В отличие от традиционных препаратов, применяемых в индустрии красоты, со временем он не рассасывается, а, наоборот, комкуется и твердеет, к тому же увеличивается в размерах. В 60 - 70-х годах этот медикамент использовали в Америке и Европе, но очень скоро запретили из-за опасного влияния и уродливых изменений у пациентов. Убрать эти последствия возможно только хирургическим путем, и то результат оказывается далеким от ожиданий. Гель настолько сильно проникает в организм и мутирует там, что лицо или тело (им качают также грудь и ягодицы) никогда уже не будет прежним.

- Нам удалось установить, что в состав препарата, который использовали обвиняемые, входит полиакриламид, - озвучивает следователь. - В 90-е годы он был разрешен к использованию в России, но его регистрация давно закончилась. Без нее работать с этим веществом в медицине или косметологии нельзя. Чтобы было понятно: заделать дырку в стене этим гелем можно, а вкалывать в губы и лицо - ни за что. Последствия самые жуткие, вплоть до удаления лицевых мышц! К слову, своим клиентам обвиняемая колола полиакриламид под видом безопасной гиалуроновой кислоты.

Откуда банда брала препарат, вопрос открытый. Выйти на поставщиков следователям не удалось - никакой документации Наташа-Строгино не вела и на допросах так и не раскололась: не помню, не знаю.

- Она как-то откровенничала со мной: мол, привозят ребята «ведрами с Украины», - поделился с «КП» косметолог Илья Ефименко, бывший сосед по кабинету Коростелевой. - Сам я их ни разу не видел. Но странности были даже в мелочах: например, для инъекций она использовала не специальные шприцы, а обычные инсулиновые. В процедурный кабинет приходила в грязных кроссовках и спортивном костюме. Курила там же. Через полгода я ушел от нее - боялся, что кто-то из моих клиентов может пострадать.

- Пострадавшие намерены требовать компенсацию морального вреда, - рассказала «КП» адвокат Алена Адлер. - Но на серьезные суммы рассчитывать не приходится: как правило в подобных случаях жертвам достается несколько тысяч рублей, не десятки и уж тем более не сотни.

При этом вырезать гель из губ стоило от 115 тысяч рублей - вот такой эффект от экономии у «врача» Коростелевой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Гель стал разбухать внутри, куски гуляли по лицу под кожей»

Актриса Ирина СОКОЛОВА*:

- Наталья сказала, что колоть надо не в губы, а вокруг рта, так и сделали. Эффекта не было - по словам мастера, «организм съедал препарат», поэтому повторяли процедуру три раза, после чего лицо стало совсем безобразным. Гель накопился и стал разбухать внутри, а отдельные куски отрывались и гуляли по лицу под кожей. Щеки распухли, как у хомяка, все болело, чуть заденешь - искры из глаз! Обратилась к хирургам и узнала, что у меня стоит биополимер, который не рассасывается. От него пошли рубцы и омертвение тканей. В итоге за несколько лет я сделала 25 (!) операций как под местным, так и под общим наркозом, и реабилитация еще не закончена. Потратила на это около миллиона рублей, прошла через боль, унижение, страх. Пришлось пожертвовать карьерой - для главных ролей нужны идеальные лица, хотя и сейчас пытаюсь сниматься в кино.

*Имя изменено по просьбе пострадавшей.

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