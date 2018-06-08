"Не было даже операционного стола": в Москве после смерти пациентки закрыли клинику пластической хирургии

СЕГОДНЯ 14:22 2018-06-08T15:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Клиника "Триумф Палас" (ООО "Элит Клиник"), которая с 2010 года работала в Чапаевском переулке столицы, считалась элитным учреждением. Престижный район, впечатляющий фасад, дорогое убранство (обстановкой это не назовешь - мебель в "Триумф" подбирали как во дворец). И только после смерти молодой и красивой женщины, когда на пороге появились чиновники с проверкой, стали известны шокирующие подробности истинного устройства учреждения. Оказалось, за дорогими дверями с золочеными ручками скрывается абсолютный бардак и халатность.

- Во время внеплановой проверки выявлены грубые нарушения закона, - рассказала "Комсомольской правде" пресс-секретарь Росздравнадзора Ольга Малева. - В частности, у двух пластических хирургов отсутствует подготовка в ординатуре по профилю «пластическая хирургия». Один из них проводил операцию пациентке, которая впоследствии скончалась, Кроме того, клиентам клиники не обеспечивали круглосуточное наблюдение.

После наркоза Екатерина так и не проснулась...Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Массу нарушений комиссия обнаружила и в кабинетах: так, у врача-хирурга не было операционного и перевязочного столов, стерилизатора и много другого; в реанимации отсутствовала преднаркозная палата; в палате пробуждения - аппарат искусственной вентиляции легких... Перечислять можно бесконечно - это десятки пунктов.

- 7 мая медицинская организация была закрыта, в отношении руководителей и врачей составлены административные протоколы. Результаты проверки мы направили в Следственный комитет РФ для приобщения к материалам уголовного дела, - уточнила Ольга Малева.

Напомним, 32-летняя Екатерина Киселева обратилась в "Триумф Палас" 15 апреля. По словам родных, женщина думала вовсе не о красоте. После рождения двоих детей хрупкая Катя мучалась из-за большого размера груди - операция должна была это исправить. Но после наркоза пациентка так и не проснулась. Оперировал ее хирург Григорий Перекрестов - в соцсети он не раз выкладывал селфи на фоне очередной "сделанной" груди. Анестезиологом был 24-летний уроженец Дагестана Зейнал Неджафов. Судя по всему, он только недавно закончил учебу.

Хирург Григорий Перекрестов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анестезиолог Зейнал Неджафов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В конце апреля следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Максимальное наказание по этой статье - до шести лет за решеткой. Судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти женщины, еще не готова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

"Операция прошла успешно, но сердце Кати остановилось"

Сразу после гибели пациентки клиника выступила с официальным заявлением:

Операция проводилась опытным хирургом – Григорием Перекрестовым, имеющим общий стаж работы по специальности более шести лет и проходившим неоднократные стажировки в лучших клиниках России, а также за рубежом – в Испании, Румынии, Китае. Анестезиологическое пособие в процессе операции обеспечивал дипломированный анестезиолог-реаниматолог. Все протоколы были выполнены, операция прошла штатно, без каких-либо осложнений, состояние пациентки было стабильным. Сердце Кати остановилось уже после операции, когда она выходила из наркоза.

В настоящий момент мы не можем делать предположений о причине смерти Екатерины, нам она не известна. Если будет доказано, что смерть нашей пациентки стала результатом некомпетентности или халатности – мы готовы нести ответственность по закону.