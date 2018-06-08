Лисы в городе: москвичи боятся животных и звонят в МЧС

СЕГОДНЯ 12:50 2018-06-08T13:31:22+03:00

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Москвичи не на шутку испугались появления лис в черте города. В последние дни их стали видеть чаще. Нашествие? И что делать? Горожане звонят на «горячую линию» Департамента природопользования и охраны окружающей среды, в МЧС. Но и лисички не сидят на месте, пока спасатели приезжают, рыжих бестий уже и след простыл. Но факт остается фактом — лисы стали чаще выходить в город.

- У нас очень много сообщений. По крайней мере, я сводки изучаю каждую неделю, 70% — это сообщения о лисах. Сейчас мы анализируем 2018 год и пока не считаем это проблемой, — рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

В департаменте, наоборот, говорят, что много лисиц - это тенденция к тому, что животные не находятся на грани исчезновения. Оно-то хорошо, но неужели их в лесах так много, что они уже выходят в город? А выйти к людям они могли по другим причинам - из-за «освобождения» кормовой базы: уменьшения количества бесхозных кошек и собак, грызунов и птиц, которые питались отходами. Еще одна предполагаемая причина — нехватка еды, зимой из-за обильного снега в лесах животным было сложно прокормиться — в сугробах сложно было добраться до мышей, тогда лисы выходили в город. Был случай в одном из детских садов города, когда лиса вырыла себе нору прямо на детской площадке, так еще и родила там лисят. Воспитатели и родители подняли панику, заговорили об опасении укусов и бешенства. Спасатели доставили лисят в центр передержки, а взрослую лисицу поймать так и не смогли.

Но точная причина нынешнего «нашествия» пока неизвестна, соответственно, и излишне паниковать не стоит. Ученые, экологи и представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды обсудят популяцию лис и решат, как сделать этот процесс сделать более безопасным и для лис, и для москвичей.

- Случаев заражения бешенством от лис в Москве не зафиксировано, но лучше не приближаться к животным, не гладить их и, тем более, не кормить с рук. Лисы только в мультиках милые и пушистые, но не стоит забывать, что они хищные млекопитающие, - напомнили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

МНЕНИЕ

Борис Самойлов, ответственный редактор Красной книги Москвы, кандидат биологических наук:

- Это раньше лисы были объектами охоты, в зимнее время у них ценный мех. Но сейчас реже охотятся на лис, барсуков, косуль. Животные поняли, если это так можно назвать, что человек для них не представляет угрозы. Поэтому потеряли страх и спокойно выходят в город. А здесь такие благоприятные для них условия — бездомных собак и кошек не так много, как раньше, после пикников остаются кусочки шашлыков и колбасы, остатки пищи можно найти и на помойках. Лисы превратились в «побирушек». Ну, логично же — зачем бегать за мышами, если можно прийти в город поесть. Конечно, регулировать их численность нужно. Но для человека сами лисы опасности не представляют, они не нападают на людей, если речь не о бешеном животном. Ну, и самим все же лучше животное не трогать.