2018-06-08T13:47:36+03:00
Спорт

В Москве запретили речные прогулки во время матчей ЧМ по футболу

Такое ограничение связано с техникой безопасности
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Речные трамвайчики возле Кремля.Речные трамвайчики возле Кремля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Прокатиться на теплоходе по реке Москва во время Чемпионата мира по футболу не получится. Точнее в дни футбольных матчей на стадионах «Лужники» и «Спартак». В остальные дни речные прогулки будут. Ограничения по технике безопасности ввел Минтранс России. В приказе транспортного ведомства говорится о запрете на остановку, стоянку на якоре и передвижение судов, включая маломерные, в период мероприятий ЧМ-2018.

- Ограничения были разработаны в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 проекта Указа Президента Российской Федерации «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года», - объяснили в Министерстве транспорта России.

Ограничения будут действовать:

- 14, 17, 20, 26 июня и 1, 11, 15 июля с 12.00 до 0.00 местного времени в акватории реки Москва у Лужнецкой набережной от Бережковского моста до Новоандреевского моста, а также 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12.00 до 0.00 местного времени в акватории реки Москва от Спасских мостов (44,7 км) до Строгинского моста (40,5 км) и в канале имени Москвы от реки Москва (40,6 км) до Сходненского канала (44 км);

Ограничения не применяются к:

- буксирам, судам, используемым для содержания внутренних водных путей,

- судам, предназначенным для доставки лоцмана на борт судна и снятия лоцмана с борта судна, судам портового флота, предназначенным для снятия с судов нефтесодержащих смесей, включая нефтяные остатки (нефтесодержащие осадки), сточных вод и мусора,

- судам, предназначенным для доставки бункерного топлива, пресной воды на суда,

- специальным спасательным судам, судам для оказания экстренной медицинской помощи,

- судам, судовладельцы которых имеют право на посещение объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (по согласованию с созданными в соответствующих субъектах РФ оперативными штабами по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ по футболу),

- судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с проведением чемпионата мира по футболу, судам с грузами для обеспечения чемпионата мира по футболу и судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с обеспечением безопасности упомянутого турнира.

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