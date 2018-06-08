В Москве водитель поливальной машины потушил горящую машину до прибытия пожарных
В тушении пожара на Варшавском шоссе в столичном районе Южное Бутово принял участие «гражданский» автомобиль. Внезапно загорелся стоявший на обочине трассы «ВАЗ». Слава богу, в этот момент в салоне никого не было. Очевидцы начали звонить в МЧС, но первым на помощь пришел водитель поливальной машины, который двигался по маршруту. Как говорят свидетели, залив «Жигули» струями воды, «поливальщик» не стал дожидаться приезда профессиональных пожарных и вернулся на свой маршрут.
- Пожар был потушен еще до приезда наших сотрудников, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления МЧС. - Информации о пострадавших не поступало.
В ведомстве уточняют, что сам инцидент произошел еще 5 июня.
Эксперты установили, что автомобиль загорелся из-за проблем с электрической проводкой.
Сейчас водителя поливальной машины разыскивают, чтобы наградить за гражданскую сознательность.