2018-06-08T14:05:23+03:00
Общество

В Москве водитель поливальной машины потушил горящую машину до прибытия пожарных

По словам очевидцев, «поливальщик» не стал дожидаться МЧС и после тушения вернулся на свой маршрут
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: пресс-служба управления МЧС ЮЗАО г. МоскваФото: пресс-служба управления МЧС ЮЗАО г. Москва
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В тушении пожара на Варшавском шоссе в столичном районе Южное Бутово принял участие «гражданский» автомобиль. Внезапно загорелся стоявший на обочине трассы «ВАЗ». Слава богу, в этот момент в салоне никого не было. Очевидцы начали звонить в МЧС, но первым на помощь пришел водитель поливальной машины, который двигался по маршруту. Как говорят свидетели, залив «Жигули» струями воды, «поливальщик» не стал дожидаться приезда профессиональных пожарных и вернулся на свой маршрут.

- Пожар был потушен еще до приезда наших сотрудников, - подтвердили корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московского управления МЧС. - Информации о пострадавших не поступало.

В ведомстве уточняют, что сам инцидент произошел еще 5 июня.

Эксперты установили, что автомобиль загорелся из-за проблем с электрической проводкой.

Сейчас водителя поливальной машины разыскивают, чтобы наградить за гражданскую сознательность.

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