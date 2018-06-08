2018-06-08T14:56:50+03:00
Общество

В Москве в больнице им.Иноземцева открылась школа ухода за тяжелобольными людьми

Занятия будут проходить бесплатно
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Посетителям учебных курсов расскажут о правилах общения с тяжелобольными людьми.Посетителям учебных курсов расскажут о правилах общения с тяжелобольными людьми.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Школа для родственников по уходу за тяжелобольными людьми начала работать на базе образовательного научно-клинического центра городской больницы имени Ф.И. Иноземцева. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

В чем суть школы? Помочь родственникам тяжелобольных пациентов получить необходимые навыки и обучить их качественному уходу.

- Посетителям учебных курсов расскажут о правилах общения с тяжелобольными людьми, о том, как ухаживать за пациентом, который восстанавливается после инсульта или тяжелой травмы. Родственникам объяснят, на что следует обращать внимание при гигиенической обработке тела и как предотвратить образование пролежней, - объяснили в ведомстве.

Также на занятиях специалисты расскажут о том, как организовать пространство вокруг лежачего пациента дома. Научат перемещать больного так, чтобы минимизировать дискомфорт самому пациенту. Как говорят врачи, от правильного ухода напрямую зависит восстановление пациента.

- Обучающие занятия родственникам предлагают посещать еще во время того, как родственник находится под наблюдением специалистов в стационаре. К выписке они успеют обзавестись нужными навыками, — рассказал Александр Митичкин, главный врач больницы им. Ф.И. Иноземцева.

ГДЕ: ул. Фортунатовская д. 1, “Образовательный научно-клинический центр” больницы им. Ф.И. Иноземцева, корпус №10, этаж 5, кабинет 23.

КОГДА: раз в неделю - каждую среду с 15.00 до 16.30. Бесплатно. Нужна предварительная запись по телефону +7 (985) 287-14-13 (с 9.30 до 16.00).

КАК: обучение будет проходить на медицинских симуляционных тренажерах, затем попробовать применить полученные навыки непосредственно на пациенте.

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