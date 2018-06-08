2018-06-08T17:05:16+03:00
Происшествия

В Москве ищут психопата, который ударил ножом незнакомую 11-летнюю девочку

Мужчина средних лет подкараулил свою жертву в подъезде жилого дома
Семен ЕЛЕНИН
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Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство»Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На западе Москвы полицейские патрули ищут мужчину, который днем в пятницу совершил нападение на маленькую школьницу. ЧП произошло в жилом доме в 4-м Очаковском переулке (район Очаково-Матвеевское). 11-летняя девочка сейчас в реанимации.

- Ребенок возвращался домой в прогулки - у нее сейчас каникулы, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Девочка набрала код подъезда, открыла дверь и вошла. А следом за ней проскочил незнакомый мужчина. Ни с того ни с сего он нанес ребенку удар ножом в область шеи. Ребенок упал, а преступник выбежал из подъезда и скрылся.

Повезло, что буквально через минуту лежащую на полу девочку увидел сосед. Он и вызвал скорую помощь. Сейчас школьница в реанимации одной из столичных больниц, в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи.

- Лицо нападавшего запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на подъезде, - продолжает источник. - По словам родных пострадавшей девочки, этот человек им незнаком.

Лицо нападавшего запечатлела камера видеонаблюдения

Лицо нападавшего запечатлела камера видеонаблюдения

В следствии предполагают, что мужчина может быть психически нездоров.

- В настоящее время устанавливается личность нападавшего, следователями совместно с оперативными службами принимаются меры к его скорейшему задержанию, - сообщили в Следственном комитете. - Опрашивается мать пострадавшей, соседи, другие возможные свидетели. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Следователи восстанавливают хронологию событий, предшествовавших нападению.

Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Оно находится на контроле у руководства московского управления СК.

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