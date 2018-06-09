В Москве полиция задержала психопата, воткнувшего школьнице нож в сердце

СЕГОДНЯ 10:35 2018-06-09T10:31:56+03:00

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Мужчина, который накануне днем исполосовал ножом 11-летнюю девочку, сейчас находится под стражей. Ранним утром сотрудники уголовного розыска задержали его при попытке бегства из столицы.

- Подозреваемому 43 года, он прописан в другом городе, в Москве бывает наездами, - сообщил "Комсомольской правде" источник в правоохранительных органах. - Откатали "пальчики" (сняли отпечатки, - прим.авт.), выяснилось. что гражданин неоднократно судим за тяжкие преступления, точнее - особо тяжкие. Есть основания полагать, что он психически нездоров, будет назначена экспертиза. Сам момент нападения на девочку он якобы не помнит, хотя и смог пояснить, что никаких конфликтов между ними не было.

Напомним, днем в пятницу в жилом доме в 4-м Очаковском переулке (район Очаково-Матвеевское) произошло ЧП. 11-летняя девочка возвращалась домой в прогулки, вошла в подъезд, следом за ней проскочил незнакомый мужчина. Ни с того ни с сего он нанес ребенку удар ножом и скрылся с места преступления.

Повезло, что буквально через минуту лежащую на полу девочку увидел сосед. Он и вызвал "скорую помощь". Лицо нападавшего запечатлела камера видеонаблюдения, установленная на подъезде. По словам родных пострадавшей девочки, этот человек им незнаком.