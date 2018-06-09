Сергей Собянин позвал москвичей стать волонтерами его избирательного штаба

СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-09T11:58:27+03:00

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«В Парке Горького и на других встречах ко мне часто подходили молодые ребята и более взрослые москвичи с предложениями помощи в избирательной кампании. Мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы наш город стал лучшим на Земле, чтобы мы гордились Москвой, чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно, получали качественные услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость, если вы поддерживаете перемены, происходящие в Москве - присоединяйтесь к моей команде!», - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Волонтеры будут собирать и проверять подписи, общаться с москвичами, участвовать в пикетах, организовывать акции в поддержку Сергея Собянина. Как известно, он заявил о решении участвовать в сентябрьских выборах мэра Москвы на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин» в Парке Горького 26 мая. 8 июня Сергей Собянин подал все документы в Мосгоризбирком.

СПРАВКА

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кандидатом может стать гражданин России, достигший на день голосования 30 лет. Мэр избирается на 5 лет и не может избираться больше двух сроков подряд.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00, а не до 20:00 как ранее. Впервые на предстоящих выборах будут организованы места голосования за пределами Москвы.