2018-06-09T21:13:13+03:00
Общество

Московский таксист прокатил туриста от Красной площади до Шереметьево за 23 тысячи рублей

После того, как иностранец отказался платить столь заоблачную сумму, водитель заблокировал двери автомобиля и перешел к угрозам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Таксист взял с гражданина Вьетнама 23 300 рублей за поездку с Красной площади до аэропорта ШереметьевоТаксист взял с гражданина Вьетнама 23 300 рублей за поездку с Красной площади до аэропорта ШереметьевоФото: Олег ЗОЛОТО
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Чемпионат мира по футболу стартует в России лишь на следующей неделе, а московские таксисты уже пытаются подзаработать на доверчивых туристах. Очередной шокирующий случай произошел в минувший четверг, 7 июня, с гражданином Вьетнама.

Иностранцу нужно было добраться в аэропорт Шереметьево от Красной площади, и он решил воспользоваться услугами такси. Водитель за рулем желтого автомобиля с шашечками сразу предупредил пассажира о то, что стоимость поездки будет определяться счетчиком, однако забыл упомянуть о повышении обычного тарифа по меньшей мере в два раза.

В результате, когда машина прибыла в аэропорт, оказалось, что за эти же деньги (23 300 рублей!) мужчина мог купить билет на самолет в другой конец света. Возмущенный таким отношением вьетнамец отказался платить таксисту и был заблокирован в автомобиле. Водитель заявил, что не выпустит опаздывающего на рейс иностранца до тех пор, пока не получит свои деньги.

Угрозы сработали, и обманутый турист вынужден был заплатить. Однако перед тем, как покинуть Москву, он написал заявление в полицию и попросил правоохранителей разобраться, передает Пятый канал.

Стоит отметить, что за последние несколько дней это уже второй подобный случай в нашей стране. Тем же вечером в Санкт-Петербурге таксист попытался подзаработать на гражданине Германии.

Как сообщал сайт kp.ru, поездка на автомобиле от аэропорта Пулково до улицы Александра Блока в Адмиралтейском районе города обошлась немцу в 10 тысяч рублей. Мужчина удивился озвученной сумме, но все же заплатил, а вскоре после этого направился в полицию с заявлением и госномером злополучного такси.

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