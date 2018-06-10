В Москве открылась фан-зона возле МГУ

СЕГОДНЯ 20:21 2018-06-10T21:01:58+03:00

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Не успели купить билеты на Чемпионат мира по футболу? Остается два варианта: смотреть футбол по телевизору или в фан-зоне. В Москве болельщики смогут собраться на Воробьевых горах. Нет, там будет не стихийное сборище фанатов. Площадка перед Московским государственным университетом имени Ломоносова - официальная фан-зона FIFA. Открываться она будет только во время матчей. Транслировать планируют 56 игр. Как заявляют организаторы, здесь можно спокойно разместить одновременно до 40 тысяч болельщиков. И самое главное - вход бесплатный. Как добраться, как там все обустроено, можно ли с собой взять воду и зонт, а также о развлечениях узнала наш корреспондент, побывав 10 июня на торжественном открытии фан-зоны.

Фан-зона возле МГУ. Здесь можно посмотреть матчи ЧМ-2018Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Теоретически добраться можно от станций метро "Воробьевы горы", "Университет" или "Ломоносовский проспект". Я выбрала маршрут от станции "Воробьевы горы" - легко и понятно, всего 20 минут пешком. Если москвичи знают куда идти, то иностранцам помогут волонтеры, которые большими перчатками показывают направление на всем пути. Как говорится, идти на шум и куда вся толпа. Спросить можно и у сотрудников "Росгвардии", которые стоят практически на каждом шагу - с безопасностью все должно быть отлично.

Молодежь не разошласьФото: Алиса ТИТКО

Днем погода подкачала, но молодежь не разошлась из-за дождя. Никакие билеты для входа, кстати, не нужны. Не нужны будут и во время матчей. Стоит подчеркнуть, что фан-зона будет работать не всегда.

Итак, входные билеты не нужны. После тщательной проверки сумок и карманов пускали всех.

- С собой нельзя алкоголь, воду, режущие, колющие предметы, - говорит на входе сотрудник охраны.

- А курить же можно? - поинтересовался подросток.

- В отдельных зонах и, если вам есть 18 лет.

После тщательной проверки сумок и карманов пускали всех.Фото: Алиса ТИТКО

Но паспорта на территории никто уже не проверял: курили и девчонки, и мальчишки явно несовершеннолетние. Дым шел и возле сцены, и с лавочек. Периодически охрана подходила и показывала грозно пальцем "ну-ну", но сигареты прятались ровно на 20 секунд.

Разрешили молодежи и пить. С собой приносить алкоголь нельзя было, а на месте купить пиво без проблем - одна из пивоваренных компаний продает в пластиковых стаканах, вместе с бургером за 650 рублей. А кто-то прежде покупал фирменные кружки в официальном магазине с сувенирами FIFA и переливал в свою тару. Там же, в магазине, иностранцы скупали матрешки, мячи с символикой, меховые шапки-ушанки.

Там же, в магазине, иностранцы скупали матрешки, мячи с символикой, меховые шапки-ушанки.Фото: Алиса ТИТКО

- Почему на мячи такие разные цены: 1500, 3500, 9000 рублей? - спрашиваю у продавца.

- Любительский, для тренировок и кожаный для игр. Как раз такими, как за 9000 рублей и будут играть на Чемпионате мира, - говорит Антон.

- А какой самый дорогой сувенир у вас?

- Сувенирные мячи в деревянной коробке за 30 тысяч рублей. Так дорого потому что один - прототип первого черно-белый мяча - официальный на Чемпионате мира в 1970 году, а второй такой же, как нынешний мяч. Таких наборов во всем мире всего 865 штук, этот 491-й. На складе у нас всего 6 наборов.

Мячи по 30 тясячФото: Алиса ТИТКО

К символике не равнодушна была и молодежь, которая надела картонные кокошники, нарисовала на щеках сердца в цветах флага России. И хотя в день открытия фан-зоны не было никакого матча, но настроение было явно футбольное. Тем более пока со сцены выступали популярные группы, ведущие объявляли, что главное еще впереди. А именно показ Кубка FIFA и общение с послами Фестиваля болельщиков FIFA Марселем Десайем и Александром Кержаковым.

Концерт возле МГУФото: Алиса ТИТКО

Главные опасения москвичей были на счет клумб и цветов перед МГУ, что фанаты вытопчут все. На самом деле, клумбы накрыли пластмассовым настилом, но растения пробиваются сквозь щели и белый настил "зеленеет".

Файеры, кстати, подростки тоже пронести умудрилисьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Если зелень погибнет от нашествия футбольных фанатов, то после чемпионата ее восстановят, - пообещали организаторы.

Файеры, кстати, подростки тоже пронести умудрились. И разноцветный дым пошел перед трибуной.

Неформалов много, лежат на траве курят.Фото: Алиса ТИТКО

- Тут прямо тусовка молодежная. Неформалов много, лежат на траве курят. Нам здесь не понравилось, уходим, - признается Оксана, мама с коляской. - Показалось, что мы на какой-то рок или поп-фестиваль попали. Столько пьяных.

Концерт в честь открытия фестиваля болельщиковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тем временем на сцену поднялся спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, волк Забивака - символ ЧМ-2018, а также Марсель Десайи и Александр Кержаков.

- Держать в руках кубок - самое прекрасное мгновение, у меня оно было в 1998 году, когда мы выиграили со сборной Франции, - вспомнил футболист Марсель Десайи.

Тем временем на сцену поднялся спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, волк Забивака - символ ЧМ-2018, а также Марсель Десайи и Александр Кержаков.Фото: Алиса ТИТКО

- В Россию пришел Чемпионат мира, в это было сложно поверить, но это сбылось. Приходите смотреть футбол в фан-зону, здесь будет суперское настроение, бесплатные трансляции и концерты. Будем смотреть вместе. Россия - чемпион, - сказал Александр Кержаков.