Московский велопрокат на время ЧМ-2018 ввел новый тариф

СЕГОДНЯ 11:41 2018-06-12T11:49:53+03:00

Изменение тарифа организовано для того, чтобы гостям столицы было удобно передвигаться по городу во время проведения чемпионата Фото: Евгения ГУСЕВА

Он предназначен в первую очередь для туристов, которые прибывают в столицу России на несколько дней

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В течение ближайшего месяца в Московском велопрокате будет действовать новый тариф. Он называется «Fan 2018» и в первую очередь адресован болельщикам, которые приедут в российскую столицу на матчи чемпионата мира. Большинство футбольных туристов будут можно сказать транзитными: матч, прогулки по Москве и переезд в другой город.

- Тариф будет удобен для тех, кто приезжает в Москву на несколько дней и планирует в это время пользоваться велопрокатом, - комментируют в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пользователи Fan 2018 за 350 рублей получают возможность в течение трех суток совершать бесплатно неограниченное количество поездок длительностью до 60 минут (при этом перед следующей поездкой должен быть перерыв не менее 15 минут). Если длительность «сеанса» покатушек на велике больше часа, действуют другие тарифы: 100 рублей - до 2 часов, 450 рублей - до 3 часов и так далее (см. сайт velobike.ru). Отметим, что по обычному тарифу за 150 рублей можно сколько угодно кататься в течение суток, но - короткими поездками до 30 минут. За увеличение времени до одного часа нужно доплатить 30 рублей, до двух - 100 и далее по прейскуранту.

- Изменение тарифа организовано для того, чтобы гостям столицы было удобно передвигаться по городу во время проведения чемпионата, - заявили в департаменте. - Чтобы они могли посмотреть как можно больше достопримечательностей и красот нашего города, используя быстрый и экологичность вид транспорта.

Стоит отметить, что новый тариф действует с 11 июня до 15 июля включительно.

Этим летом в Москве работает 430 станций велопроката (год назад было 380). С начала нынешнего велосезона через эти точки поездки совершили более 1 миллиона человек.

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