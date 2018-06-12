Двухлетний мальчик, который впал в кому в Португалии, скончался в московской больнице

СЕГОДНЯ 13:10 2018-06-12T13:19:22+03:00

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В Морозовской детской клинической больнице Москвы скончался двухлетний мальчик, которого спасали буквально всем миром. В конце мая Тиша отправился с родителями на отдых в Португалию. Семья разместилась в отеле на Азорских островах. 25 мая мальчик стал жаловаться на боли в горле. Родители подумали, что это простудное. Однако очень скоро стало понятно, что нужна помощь врачей - маленького Тихона в тяжелом состоянии доставили в местную больницу. Он потерял сознание. Врачи сообщили, что у ребенка ларингит (воспаление слизистых оболочек гортани). Вскоре Тихон впал в кому. Малыша нужно было доставить домой, в Морзовскую больницу. Деньги для транспортировки в спецсамолете с оборудованием собирали через соцсети: 17 тысяч евро - неподъемная для семьи сумма, а страховщик готов был возместить только часть затрат.

В Морозовской больнице находился в реанимации. К сожалению, специалисты с самого начала говорили, что шансы спасти малыша минимальны. Более двух недель врачи боролись за жизнь Тихона Коростелева. Но увы... О смерти мальчика в соцсетях сообщил его отец.

«Наш солнечный мальчик нас покинул, - написал Михаил Коростелев. - Он сражался за жизнь, как лев, даря нам надежду, но чуда, к сожалению, не произошло. Он подарил нам 2 невероятно счастливых года. Наш озорник, наш путешественник, наш умник, наш смехотунчик. Мы трое были самыми счастливыми на свете. Тишка, спасибо тебе».

Похороны назначены на четверг. Мальчика похоронят на Введенском кладбище. Друзей и близких родители Тихона попросили не приходить в черном.

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Ничего не предвещало беды. Коростелевы вылетели из Москвы на отдых в Португалию. Разместились на Азорских островах. У двухлетнего Тихона начался ларингит (воспаление слизистых оболочек гортани, связанное, как правило, с простудным заболеванием). Родители думали, что обычная простуда, и все пройдет. Но у ребенка началось обострение. Малыша отправили в клинику Hospital de Santo Espirito на острове Терсейра на Азорских островах. Тихон впал в кому (подробности)