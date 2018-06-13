«Нам не хватает мест сексуального раскрепощения» - Никита Джигурда собрался в мэры Москвы

СЕГОДНЯ 16:16 2018-06-13T16:17:30+03:00

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Похоже, президентские выборы, когда о своем желании впрячься в гонку заявили «блондинка в шоколаде» Ксения Собчак и звезда фильмов для взрослых Елена Беркова, открыли портал в бездну. О намерении бороться за кресло мэра Москвы объявил великий и ужасный Никита Джигурда.

Страшно представить, чем может поднимать рейтинг этот отчаянный кандидат. Хорошо, если обойдется плясками «ОппаДжигурда» на Красной площади (в 2012 году актер выпустил клип с собственной версией хита «Gangnam Style», где отплясывал как в семейных труселях, так и голяком), но ведь водились за Никитой Борисовичем выходки и похуже.

То он пугал интернет видеотрансляцией родов жены Марины Анисиной, то гулял по Арбату в юбке и лифчике (проиграл спор не менее эпатажному Бари Алибасову), то скандально разводился-женился и делил многомиллионное наследство... В разное время объявлял себя и богом, и чертом. Тем более, цель у кандидата амбициозная - отстоять ущемленное достоинство московских мужиков.

Мы дозвонились предполагаемому кандидату, и он сразу вошел в образ.

- Мужчины - рыцари, джигиты - не могут без коня, сейчас это машина. Платными парковками и пешеходными улицами нас выдавили из города! - замитинговал Джигурда. - Повсюду эвакуация. Нам не хватает комфорта, а еще мест сексуального раскрепощения. Пора пробуждать силушку москвичей! Москва моя любовница!

Любовница это, конечно, хорошо, да только собирается ли Джигурда, как честный человек, оформлять отношения? Ведь «женат»-то актер по-прежнему на родной Незалежной. Многие годы шоумен живет в Москве по украинскому паспорту, регулярно продляя разрешение на пребывание в нашей стране - российского гражданства у Джигурды так и нет. Впрочем, на вопрос о документах король эпатажа только отмахивается:

- Уголовных дел на мне нет, психиатрическую экспертизу прошел - совершенно здоров. И вообще главное - перфоманс. А его я вам обещаю!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мосизбирком отказал в регистрации "гражданину мира"

В Московской городской избирательной комиссии заявили, что закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" запрещает регистрировать в качестве кандидата Никиту Джигурду. И дело не в его скандальной славе, а украинском паспорте.

- Граждане России, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство, не имеют права быть избранными, - гласит пункт 3.1 статьи 4 ФЗ.

Сам шоумен не раз называл себя гражданином мира, и заявлял, что кроме книжицы с трезубцем, также имеет вид на жительство во Франции.