2018-06-13T18:02:08+03:00
Общество

Реставрацию картины «Иван Грозный» оценили в 30 миллионов рублей

Эта сумма была официально заявлена прокуратурой на заседании Мосгорсуда
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Полная реставрация картины обойдётся в 30 миллионов рублей.Полная реставрация картины обойдётся в 30 миллионов рублей.Фото: REUTERS
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Напомним, шедевр Ивана Репина «Иван Грозный убивает своего сына Ивана» был поврежден в трех местах. Вечером 25 мая, перед самым закрытием Третьяковки вандал (а им оказался простой рабочий родом из Узбекистана Игорь Подпорин) схватил металлический столбик ограждения и разбил им стекло, защищающее картину. Злоумышленника тут же схватили и передали полиции. Но поздно — шедевр был поврежден, благо обратимо.

Вандал Игорь Подпорин в помещении суда. ФОТО Кардашов Антон/АГН Москва

Вандал Игорь Подпорин в помещении суда. ФОТО Кардашов Антон/АГН Москва

Реставраторы всех мастей тут же заявили, что восстановление полотна возможно. А вот сколько это будет стоить? Сначала озвучивались скромные цифры — 500 000 рублей, 2 000 000. Затем 5 000 000. Как выяснилось, само музейное стекло, разбитое вандалом, не из дешевых и стоит около 1 000 000 рублей. Да еще и само живописное полотно, и оригинальная рама, заказанная самим Репиным. Цифра росла.

И вот 13 июня официальным органом — прокуратурой на заседании суда была озвучена цифра в 30 000 000 рублей. Именно столько, по мнению экспертов обойдется полная реставрация «Ивана Грозного» .

Повреждения полотна, продемонстрированные журналистам. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Повреждения полотна, продемонстрированные журналистам.Фото: Евгения КОРОБКОВА

- Сейчас картина лежит в запаснике под специальным, защитным куполом — каппой. - рассказа «КП» источник в Государственной Третьяковской галлерее. - Никаких работ не проводилось, только-лишь убрали стекло и сняли раму. Она тоже стоит отдельно.

- А кто будет заниматься реставрацией? Это уже известно?

- Конечно! Сотрудники Третьяковской галереи. Для консультаций пригласят и экспертов из Эрмитажа и других специалистов, но к работе над картиной допустят только своих.

Что касается заявленной суммы, то ее комментировать кто-либо не берется. Масштаб работ известен только профессионалам.

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