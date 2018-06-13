Автобусы на ЧМ-2018 в Москве: как будет работать городской транспорт
Только в дни матчей ЧМ-2018 в районах стадионов «Лужники» и «Спартак», а также фан-зоны на Воробьевых горах по временным маршрутам будут ездить некоторые автобусы. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.
Кроме того, в эти же дни по городу между аэропортами, станциями метро и стадионами запустят несколько бесплатных автобусов–шаттлов, обозначенных буквой «S”. Эти автобусы отмечены специальными стикерами с символикой чемпионата. Интервалы движения составят от 2 до 10 минут в зависимости от направления. На всех бесплатных шаттлах, кроме маршрутов S2 и S8, могут ездить только пассажиры с паспортом болельщика FAN ID. На автобусах S2 и S8 бесплатно могут кататься все желающие. Маршруты выглядят так:
- S1 «Метро «Парк культуры» - «Стадион «Лужники»;
- S2 «Улица Академика Зелинского» - «Улица Косыгина» (от улицы Косыгина болельщики смогут дойти пешком до стадиона «Лужники»);
- S3 «Метро «Аэропорт» - «Метро «Сокол» - «Стадион «Спартак»;
- S4 «Аэропорт Шереметьево» - «Стадион «Спартак»;
- S5 «Аэропорт Шереметьево» - «Метро «Ховрино»;
- S6 «Аэропорт Внуково» - «Метро «Саларьево»;
- S7 «Аэропорт Домодедово» - «Метро «Домодедовская»;
- S8 «Метро «Киевская» - «Улица Косыгина».
Расписание автобусов S можно будет оперативно уточнять в дни матчей на Едином транспортном портале Москвы (transport.mos.ru).
Городские маршруты автобусов в районе стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьевых горах поедут так:
1. В районе стадиона «Лужники»
- маршрут «А» продлевается до Ленинского проспекта (по трассе маршрута троллейбуса № 28);
- маршруты №№ 255, С12, 64, М3, 216 укорачиваются до Лужнецкого проезда (по трассе маршрута автобуса № 15);
- маршрут № 216 – между площадью Свободной России и Новодевичьим монастырем автобусы поедут по улице Новый Арбат и Садовому кольцу (обратно по Смоленской улице и Смоленской набережной), затем по улице Плющиха, улице Еланского и Большой Пироговской улице;
- маршрут № 806 будет ездить до Воробьевского шоссе из-за закрытого съезда с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект;
- маршрут автобуса № Т79 продлевается по трассе маршрута № Т10 до станции метро «Нагатинская».
2. В районе фан-зоны на Воробьевых горах
- троллейбус № 7 временно заменят на автобус. Вместо Мичуринского проспекта и улицы Косыгина маршрут пройдет по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а обратно по проспекту Вернадского и Ломоносовскому, улице Мосфильмовская;
- автобус № 1 не будет заезжать на территорию МГУ, а при движении, как в прямом, так и в обратном направлениях будет следовать по Ломоносовскому проспекту с разворотом на Мосфильмовской улице;
- автобус № 57 не будет заезжать на улицу Лебедева. Вместо этого проедет к Университетскому проспекту через Ленинский проспект, а обратно по проспекту Вернадского и далее по Ломоносовскому проспекту по обычному маршруту;
- автобус № 58 вместо участка Мичуринского проспекта от Ломоносовского до Университетского проедет по Мосфильмовской улице. Автобус будет выезжать на Мичуринский проспект через Университетский проспект;
- автобус № 111 не будет подъезжать к МГУ, следуя в прямом и обратном направлении от Ломоносовского до Университетского проспектов по проспекту Вернадского;
- автобус № 119 будет следовать по улице Мосфильмовская и Ломоносовскому проспекту, не заезжая на территорию МГУ;
- автобусы №№ 464, 572, 661 будут проезжать по Ломоносовскому проспекту без заезда на территорию МГУ;
- автобус № 113 не будет заезжать на территорию МГУ. Маршрут временно проходит по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на Мичуринском проспекте;
- автобус № 902 при следовании от ул. Федосьино вместо участка Мичуринского проспекта вдоль территории МГУ поедет по Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовская и Университетскому проспекту.
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