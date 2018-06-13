Автобусы на ЧМ-2018 в Москве: как будет работать городской транспорт

СЕГОДНЯ 19:10 2018-06-13T19:29:36+03:00

В Департаменте транспорта Москвы рассказали об изменениях в схеме движения столичного общественного транспорта на период чемпионата мира. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бесплатные автобусы на ЧМ-2018 в Москве довезут болельщиков до стадионов и фан-зоны

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Только в дни матчей ЧМ-2018 в районах стадионов «Лужники» и «Спартак», а также фан-зоны на Воробьевых горах по временным маршрутам будут ездить некоторые автобусы. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.

Кроме того, в эти же дни по городу между аэропортами, станциями метро и стадионами запустят несколько бесплатных автобусов–шаттлов, обозначенных буквой «S”. Эти автобусы отмечены специальными стикерами с символикой чемпионата. Интервалы движения составят от 2 до 10 минут в зависимости от направления. На всех бесплатных шаттлах, кроме маршрутов S2 и S8, могут ездить только пассажиры с паспортом болельщика FAN ID. На автобусах S2 и S8 бесплатно могут кататься все желающие. Маршруты выглядят так:

- S1 «Метро «Парк культуры» - «Стадион «Лужники»;

- S2 «Улица Академика Зелинского» - «Улица Косыгина» (от улицы Косыгина болельщики смогут дойти пешком до стадиона «Лужники»);

- S3 «Метро «Аэропорт» - «Метро «Сокол» - «Стадион «Спартак»;

- S4 «Аэропорт Шереметьево» - «Стадион «Спартак»;

- S5 «Аэропорт Шереметьево» - «Метро «Ховрино»;

- S6 «Аэропорт Внуково» - «Метро «Саларьево»;

- S7 «Аэропорт Домодедово» - «Метро «Домодедовская»;

- S8 «Метро «Киевская» - «Улица Косыгина».

Расписание автобусов S можно будет оперативно уточнять в дни матчей на Едином транспортном портале Москвы (transport.mos.ru).

Городские маршруты автобусов в районе стадиона «Лужники» и фан-зоны на Воробьевых горах поедут так:

1. В районе стадиона «Лужники»

- маршрут «А» продлевается до Ленинского проспекта (по трассе маршрута троллейбуса № 28);

- маршруты №№ 255, С12, 64, М3, 216 укорачиваются до Лужнецкого проезда (по трассе маршрута автобуса № 15);

- маршрут № 216 – между площадью Свободной России и Новодевичьим монастырем автобусы поедут по улице Новый Арбат и Садовому кольцу (обратно по Смоленской улице и Смоленской набережной), затем по улице Плющиха, улице Еланского и Большой Пироговской улице;

- маршрут № 806 будет ездить до Воробьевского шоссе из-за закрытого съезда с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект;

- маршрут автобуса № Т79 продлевается по трассе маршрута № Т10 до станции метро «Нагатинская».

2. В районе фан-зоны на Воробьевых горах

- троллейбус № 7 временно заменят на автобус. Вместо Мичуринского проспекта и улицы Косыгина маршрут пройдет по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а обратно по проспекту Вернадского и Ломоносовскому, улице Мосфильмовская;

- автобус № 1 не будет заезжать на территорию МГУ, а при движении, как в прямом, так и в обратном направлениях будет следовать по Ломоносовскому проспекту с разворотом на Мосфильмовской улице;

- автобус № 57 не будет заезжать на улицу Лебедева. Вместо этого проедет к Университетскому проспекту через Ленинский проспект, а обратно по проспекту Вернадского и далее по Ломоносовскому проспекту по обычному маршруту;

- автобус № 58 вместо участка Мичуринского проспекта от Ломоносовского до Университетского проедет по Мосфильмовской улице. Автобус будет выезжать на Мичуринский проспект через Университетский проспект;

- автобус № 111 не будет подъезжать к МГУ, следуя в прямом и обратном направлении от Ломоносовского до Университетского проспектов по проспекту Вернадского;

- автобус № 119 будет следовать по улице Мосфильмовская и Ломоносовскому проспекту, не заезжая на территорию МГУ;

- автобусы №№ 464, 572, 661 будут проезжать по Ломоносовскому проспекту без заезда на территорию МГУ;

- автобус № 113 не будет заезжать на территорию МГУ. Маршрут временно проходит по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на Мичуринском проспекте;

- автобус № 902 при следовании от ул. Федосьино вместо участка Мичуринского проспекта вдоль территории МГУ поедет по Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовская и Университетскому проспекту.

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