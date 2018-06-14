Сергей Собянин - москвичам: У каждого будет возможность реализовать себя

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-14T02:39:22+03:00

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Этой осенью москвичам предстоит выбирать главу своего города. Напомним, выборы пройдут в Единый день голосования - 9 сентября. Столица уже готовится к предстоящему важному политическому событию. Желающие стать кандидатами на высокую должность готовят необходимые документы.

СВОИ НАКАЗЫ ЖИТЕЛИ ПЕРЕДАДУТ ВО ВРЕМЯ СБОРА ПОДПИСЕЙ

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком все необходимые документы для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. На выборы он идет самовыдвиженцем.

«Сегодня подал заявление на участие в выборах мэра. Выдвигаться решил не от партии, а от москвичей путем сбора подписей, - написал Сергей Собянин на своем сайте (www.sobyanin.ru). - Почему? Во-первых, потому что считаю должность мэра в большей степени хозяйственной, чем политической. Во-вторых, мэр должен слышать мнения и учитывать настроения горожан самых разных политических взглядов. В-третьих, сбор 36 тысяч подписей дает хорошую возможность услышать пожелания и наказы москвичей».

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно заручиться поддержкой не менее 6 процентов депутатов муниципальных образований Москвы и собрать 110 подписей - для преодоления так называемого «муниципального фильтра». Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 081 подпись избирателей. Прием документов на выдвижение в мэры Москвы продлится до 2 июля. А список кандидатов в мэры города, которые попадут в избирательные бюллетени, по правилам станет известен не позднее 13 июля.

Напомним, впервые Сергей Собянин заявил о выдвижении на пост мэра в парке Горького на празднике «Активного гражданина». Большинство зрителей были представителями волонтерских организаций. Уже тогда мэр показал, что делает ставку на активных москвичей, на людей, которые любят свой город. Такого мнения придерживаются многочисленные эксперты.

- Волонтеры будут одной из важнейших частей кампании, - уверен политолог Павел Данилин. - На празднике «Активного гражданина» было очень много волонтеров. Собянин получил серьезную поддержку от них. Это был эмоционально хороший заряд. Среди них в основном молодые люди, для которых важно попробовать себя в деле, в политике. Собянин как самовыдвиженец для Москвы с ее многочисленными группами людей, мнениями будет человеком над партиями. Он будет пользоваться поддержкой разных партийных сил.

- Собянин действует по примеру кампании Путина, который тоже пошел на выборы самовыдвиженцем, - говорит политолог Глеб Кузнецов. - Москва - огромный город, самый большой и уникальный по своим размерам субъект федерации, в котором огромное количество людей с разными мнениями. Поэтому уместно, что мэром будет человек, выдвинутый не партией, а идущий на выборы от всех избирателей. Что касается волонтеров, то это тренд нынешнего политического сезона. В России сейчас идет Год волонтера, и всех неравнодушных людей зовут присоединиться к кампании, чтобы сделать жизнь всех москвичей лучше.

ГЛАВОЙ ШТАБА СТАЛ ОПЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Уже известно, кто возглавил предвыборный штаб Сергея Собянина.

«Руководителем моего избирательного штаба предложил стать Константину Вадимовичу Ремчукову, - сообщил Сергей Собянин на своем сайте. - Это глубоко порядочный, опытный человек, который сделал много хорошего для москвичей на посту председателя Общественной палаты. Надеюсь, что вместе мы пройдем сложный трудный путь выборов мэра».

На своей страничке в Twitter Константин Ремчуков позже рассказал о том, что принял предложение Собянина. При этом отметил, что ему придется покинуть пост председателя Общественной палаты Москвы. «Чтобы сохранить ее нейтральность», - написал Ремчуков.

Известие о назначении главы предвыборного штаба Собянина многие политологи восприняли положительно.

- Константин Ремчуков очень хорошая кандидатура, - отмечает политолог Павел Данилин. - Он опытный человек, давно работающий в Москве, он возглавляет Общественную палату столицы. Ремчуков знает многих руководителей НКО, волонтеров, политиков. Это хороший выбор.

- Что касается главы штаба Ремчукова, то он профессиональный человек, с большим журналистским опытом, давно находится в группе поддержки Собянина, - говорит политолог Евгений Минченко. - Ремчуков был одним из тех людей, которые предлагали Сергею Семеновичу выдвигаться на пост мэра в 2013 году. Сейчас Собянин идет на выборы как самовыдвиженец, и это логично, учитывая, что персональный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг партии в Москве, поэтому это абсолютно правильное решение. При этом ставка на волонтеров подтверждает современный тренд на использование активности граждан. Это будут люди, которые поддерживают Сергея Семеновича, которые будут готовы на добровольных началах участвовать в его избирательной кампании.

На празднике «Активный гражданин» москвичи поддержали Сергея Собянина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ГУСЕВ, политолог:

- Собянин идет на выборы самовыдвиженцем, потому что его повестка как мэра Москвы не политическая, а хозяйственная. В этой хозяйственной повестке цель - сделать жизнь города комфортнее. Глава штаба Собянина Константин Ремчуков - председатель Общественной палаты, то есть человек независимых взглядов. Это и следствие позиции Сергея Собянина, что в городе главное не политика, а необходимость сделать жизнь горожан удобней, комфортней и лучше. Поэтому очень логично, когда начальником штаба выбирают не лидера единороссов, например, или какую-то другую политическую фигуру, а выбирают именно общественника. Потому что это поддержка. Поддержка людей для Сергея Собянина очень важна. Мэр объявил о своем намерении идти на выборы во время праздника «Активного гражданина». Там были люди, которые активно участвуют в жизни города, в том числе, выступали волонтеры. Это те люди, которым классно жить в Москве. Я думаю, что они тоже найдут свое место в избирательной кампании. Собянин действительно изменил жизнь в городе. Ему для этого нужно, чтобы в этот процесс тоже включились люди, чтобы это было не только дело власти, но и дело людей. И он кампанию проводит фактически не как предвыборную, а как общественную: хотите сделать город лучше - давайте делать вместе.

КСТАТИ

Ставка на волонтеров

Мэр пригласил всех неравнодушных к судьбе города присоединиться к его команде в предстоящей избирательной кампании.

«Мне нужна ваша помощь, - обратился к активным москвичам Собянин через свой сайт. - Если вы хотите, чтобы наш город стал лучшим на земле, чтобы мы гордились Москвой, чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно, получали качественные услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость, если вы поддерживаете перемены, происходящие в Москве, присоединяйтесь к моей команде!»

При этом мэр добавил, что ждет волонтеров, соратников и союзников, которым предстоит собирать и проверять подписи, общаться с москвичами, участвовать в пикетах, а также организовывать акции в его поддержку.

«Приходите в мой штаб. Здесь вы встретите много интересных людей. У каждого будет возможность реализовать себя. Будет интересно!» - написал глава города.

Такой призыв мэра большинство экспертов считают вполне логичным и закономерным.

- Собянин пытается превратить Москву в ультрасовременный город, и ему это во многом удается, - считает политолог Дмитрий Дробницкий. - Взять хотя бы создание комфортной городской среды. Это кому-то нравится, кому-то нет, но понятно, что быстроразвивающийся город, в котором сосредоточен современный бизнес, город, который исполняет столичные функции, и в нем проживает много молодых энергичных людей, его жителям нужен совершенно другой город. Свое видение другой новой Москвы, ее образ Собянин в принципе и показывает, выступая при этом как самовыдвиженец и делая ставку на волонтеров. Собянин идет на выборы как самовыдвиженец, потому что это его личный проект. А волонтеров он привлекает, потому что это будут те самые молодые люди, которым и жить в этой среде. Видно, что наш город заточен под людей двадцать первого века.