В чем сила ОНФ? В справедливости

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-14T02:43:18+03:00

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Надо оговориться, что вообще-то Общероссийский народный фронт (ОНФ) был создан по инициативе Владимира Путина в мае 2011 года, но как структурированная организация с региональными отделениями во всех субъектах Российской Федерации, Центральным штабом и Исполкомом в Москве начал работу с даты проведения учредительного съезда движения 12 июня 2013 года. Можно ли назвать ОНФ успешной организацией? С высокой долей уверенности - да. Причина не только в ее патронате первым лицом государства или в масштабности реализуемых проектов. Причина успешности - в идее и людях, которые эту идею разделяют. Что объединило «фронтовиков» пять лет назад и до сих пор объединяет людей из разных слоев общества - это гражданская активность, неравнодушие и готовность брать на себя ответственность за изменение страны к лучшему. Но ответственность - не на словах в формате парадных деклараций, а в конкретных делах.

АКЦЕНТ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЗНАЧИМОСТИ

Пятилетие - небольшой срок для любой структуры, но только не для тех организаций, где нет жесткой иерархии, а деятельность носит проектный характер. В таких организациях часто по мере реализации проекта угасает интерес участников к продолжению совместной работы. В ОНФ такого не произошло. Возможно, по причине остроты решаемых проблем или из-за позитивной энергетики самого движения. Позитивная энергетика заряжает. Но организация интересна не только участникам различных проектов, мероприятий и акций.

Данные соцопроса, недавно проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свидетельствуют о том, что об ОНФ знают более половины россиян, 53% из них оценивают его деятельность положительно и только 2,5% - отрицательно. Остальные относятся к ОНФ нейтрально безразлично, то есть не определились. Результат неплохой, особенно если учитывать масштабы организации. Но он свидетельствует и о наличии потенциала для роста в части расширения аудитории.

Интересными оказались цифры, характеризующие восприятие этой организации россиянами. Для большинства цель деятельности ОНФ - обеспечение справедливости. Так описали деятельность организации половина знающих о ее существовании, еще треть - определили в качестве цели борьбу за правду. Несмотря на абстрактность целей, они понятны на обывательском уровне и в значительной степени характеризуют ОНФ как организацию, действующую с целью защиты моральных принципов общества. Цель - высокая и, главное, разноплановая. Кто из нас хочет жить в несправедливом обществе или в обществе, где невозможно добиться правды? Таких нет. У такой цели есть еще один очень важный плюс - ее оценка не связана с поиском личной выгоды. Акцент именно на общественной значимости и общих принципах.

И ожидания от работы связаны с мотивом обеспечения справедливости, хотя и не напрямую. По мнению россиян, ОНФ должен прежде всего быть защитником простых людей. И защищать надо от власти, повседневного бюрократизма и нежелания выполнять свои прямые обязанности.

Валерий Федоров.

«ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ»

Потенциал роста организации - в степени вовлеченности в ее проекты. Пока она невысокая. Самые известные и резонансные проекты согласно опросу населения - «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды» и экологические «Генеральная уборка», «Интерактивная карта свалок», «Зеленый щит». Их смогли оценить не более трети опрошенных. Эти проекты затрагивают разные аспекты нашей повседневности, что и определяет их значимость для людей. Вторую группу по степени резонансности для россиян составили проекты, связанные с контролем за работой учреждений социальной сферы и контролем за деятельностью власти, - «Народная оценка качества» и «За честные закупки». Это и определяет вектор дальнейшего развития организации - реализация проектов микроуровня, доходящих до конкретных городов и сел.

Несмотря на то что ОНФ - организация общероссийская, ее ценность - в результатах, очевидных на низовом уровне. Бессмысленно решать проблемы благо­устройства вообще или в стране в целом. У каждого - свой двор, своя улица, и результат заметен лишь тогда, когда есть изменения в своем дворе, а не в сфере благоустройства страны в целом или даже на соседней улице. Это создает условия для дальнейшего развития ОНФ и заодно выступает ограничителем. Статус организации определяет масштабность ожиданий населения. А в случае неочевидности результата высок риск разочарования. Пока его нет. По данным опроса, у ОНФ самый низкий антирейтинг из существующих общественно-политических организаций и институтов. Организация согласно опросу россиян - на подъеме, но достигнутые успехи нуждаются в закреплении.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И в завершение еще одна цифра: 49% россиян заявили о том, что они допускают для себя участие в различных мероприятиях ОНФ. Цифра явно завышенная, особенно если учитывать, что только 2% сообщили, что участвовали в мероприятиях ОНФ, но этот показатель характеризует не участие, а интерес к деятельности организации. И он очень высокий.