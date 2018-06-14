Писатель Лукьяненко и бизнесмен Дымов запустили сайт движения «За Собянина»

СЕГОДНЯ 16:10 2018-06-14T16:11:19+03:00

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В поддержку действующего мэра на предстоящих 9 сентября 2018 года выборах писатель Сергей Лукьяненко и бизнесмен Вадим Дымов запустили сайт движения «За Собянина».

Напомним, о своем намерении создать такой интернет-ресурс Сергей Лукьяненко сообщил в начале июня.

- Москва - это город, который устремлен в будущее, город фантастический, я уверен, что у него будущее тоже фантастическое и прекрасное, - сказал тогда писатель на встрече с журналистами. - Он становится одним из самых динамичных городов на Земле. Хотелось, чтобы действительно был сайт, площадка, на которой люди могли и обсудить это, высказать свои мысли, пожелания, рассказать о том, какой они видят Москву и поддержать команду, действующего мэра. Потому что он делает Москву лучше, делает Москву городом будущего.

- Мы хотим сделать такую платформу, где можно было бы задавать вопросы, дополнять информацию, - сказал Вадим Дымов. - Очень важно дать Сергею Семеновичу дать почувствовать, что есть люди, которые его поддерживают и которые желают, чтобы город был безопасным, удобным для жизни, для бизнеса, для писателей, спортсменов, детей.

И вот сайт открылся! На нем во вступительном слове говорится, что пользователь может поблагодарить мэра при регистрации на платформе или после - в рамках онлайн-акции «Спасибо мэру».

«Онлайн-платформа позволяет сказать спасибо градоначальнику за конкретные позитивные улучшения в жизни столицы, содержит новости объединения, галерею участников, включая известных горожан, а также информацию об акциях движения. Регистрируясь на сайте, горожанин автоматически становится участником движения, и его фото и обращение попадают в соответствующую галерею на сайте. Дополнительно платформа агрегирует все посты из социальных сетей по тегу #ЗаСобянина», - говорится на сайте движения «За Собянина».

На сайте размещен раздел «Медиатека». В нем собраны видеообращения известных горожан и монологи москвичей, которые благодарят мэра Сергея Собянина за конкретные дела. Кроме того, любой зарегистрированный пользователь сайта сможет загрузить свое видео.

Отметим, что на момент запуска ресурса к команде сторонников Собянина уже присоединились несколько десятков человек - деятели культуры и спорта, журналисты, общественные деятели, директора школ и благотворительных организаций. Среди них - актриса Светлана Немоляева, телеведущий Андрей Малахов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, олимпийская чемпионка Алла Шишкина, певица Полина Гагарина, балерина Илзе Лиепа, музыкант Игорь Бутман и многие другие.

Ранее в соцсетях активно обсуждалась инициатива учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. На своей странице в Facebook она призвала объединяться в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. Федермессер поддержали артисты, деятели культуры и другие известные москвичи. С 4 июня в Мосгоризбиркоме начался прием документов от желающих баллотироваться на пост мэра столицы. Документы принимают до 3 июля включительно. Свое участие в выборах мэра столицы уже подтвердили действующий мэр Москвы Сергей Собянин, бывший депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, муниципальный депутат Илья Свиридов, председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, журналист Антон Красовский и глава столичного отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.