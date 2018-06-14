2018-06-14T16:45:59+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Где получить билеты и паспорт болельщика на матчи ЧМ-2018 в Москве

Получить билеты и паспорт болельщика на матчи ЧМ-2018 в Москве можно без очередей и нервотрепки
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
Поделиться:
Иностранные болельщики у одного из центров выдачи билетов.Иностранные болельщики у одного из центров выдачи билетов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Тем, кто торопится получить свои оплаченные билеты на матчи ЧМ-2018 и паспорт болельщика FAN ID, вовсе не обязательно стоять в очереди в центральном пункте выдачи. Все можно сделать без лишней траты времени и нервов в дополнительных Центрах выдачи:

Билеты на матчи

Главный билетный центр FIFA - ул. Житная, д. 4, ст. м. «Добрынинская». Внимание! Как раз здесь и собираются сейчас очереди. Поэтому сюда можно приехать только при крайней необходимости, например, если в дополнительных центрах вам не смогли выдать билет.

Дополнительные Центры выдачи билетов:

- аэропорт «Домодедово», зона прилета международных рейсов;

- аэропорт «Шереметьево», терминал D, зона прилета международных рейсов;

- аэропорт «Внуково», терминал А, зона прилета международных рейсов;

- Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, ст. м. «Технопарк».

Везде часы работы: пн. - вск. - с 10.00 до 20.00, без перерыва.

Паспорт болельщика FAN ID

Его можно получить в любом удобном вам Центре выдачи:

ул. Хамовнический вал, д. 34, ст. м. «Спортивная», «Лужники», «Фрунзенская».

ул. Коровий вал, д. 5, стр. 1, ст. м. «Добрынинская», «Серпуховская», «Октябрьская».

Волоколамское ш., д. 73, ст. м. «Тушинская»

Лужнецкая наб., д. 24, стадион «Лужники», ст. м. «Спортивная», два пункта - между павильонами 5 и 1.А и рядом с павильоном 1.Е

Везде часы работы: пн. - вск. - с 9.00 до 21.00, без перерыва. График загрузки Центров выдачи в течение дня можно посмотреть на официальном сайте

Кроме того, паспорта болельщиков выдаются в нескольких московских центрах госуслуг (МФЦ):

- центр госуслуг района Замоскворечье (ул. Бахрушина, д. 13, ст. м. «Павелецкая», «Добрынинская»)

- центр госуслуг района Беговой (ул. Правды, д. 33, ст. м. «Савеловская», «Белорусская»)

- центр госуслуг поселения Московский (Новая Москва, пос. Московский, 3, мкр., д. 21, ст. м. «Тропарево»)

- флагманский офис Центрального округа Москвы (торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Афимолл Сити», Пресненская наб., д. 2, 1-й этаж, ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»)

Все столичные центры «Мои документы» работают ежедневно с 8.00 до 20.00, флагманский офис открыт с 10.00 до 22.00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Мосводоканале появилась водолазная служба
Московским врачам выдадут планшеты с электронными картами пациентов
Станцию метро «Проспект мира» закроют 15 июня из-за Ураза-байрам
Столичным врачам начали выдавать планшеты
Собянин передал ГИББД Москвы 30 электромо­тоциклов
В парке «Зарядье» пройдет фестиваль Московского урбанистического форума
В Подмосковье мальчика насмерть придавило футбольными воротами
В столице под охрану государства перешел дом, в котором жил Чехов
Улицы Москвы украсили цветниками с символикой ЧМ-2018
В Москве все трамваи начнут работать без турникетов с 16 июня
Суд арестовал маньяка, напавшего с ножом на 11-летнюю девочку в Очаково
В парке 50-летия Октября обновят скульптуру «Ладошки»
На северо-востоке столицы открылись информационные центры реновации
Во время ЧМ-2018 у въездов в Москву будут дежурить резервные автобусы
В Московском зоопарке родились детеныши восточносибирской рыси
В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» завершается благоустройство
На участке Северо-Западной хорды от Крылатской улицы до Можайского шоссе запустят движение
В парке «Сказка» отметят День эколога
Учителя получают городскую надбавку за развитие «Московской электронной школы»
Хрюша и Филя навестили пациентов детской больницы имени Сперанского во время благотворительной акции «Мир без слез»
Гидрометцентр сообщил о неожиданном похолодании в Москве
В московских больницах пройдет Всемирный день донора
На Воробьёвых горах будет ограничено движение транспорта из-за фестиваля болельщиков ЧМ-2018
Бесплатный Wi-Fi появился на пяти автовокзалах и станциях в Подмосковье
В центре Москвы у уличных фотографов изъяли четырех редких сов