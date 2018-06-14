Где получить билеты и паспорт болельщика на матчи ЧМ-2018 в Москве

СЕГОДНЯ 16:45 2018-06-14T16:45:59+03:00

Иностранные болельщики у одного из центров выдачи билетов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Получить билеты и паспорт болельщика на матчи ЧМ-2018 в Москве можно без очередей и нервотрепки

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Тем, кто торопится получить свои оплаченные билеты на матчи ЧМ-2018 и паспорт болельщика FAN ID, вовсе не обязательно стоять в очереди в центральном пункте выдачи. Все можно сделать без лишней траты времени и нервов в дополнительных Центрах выдачи:

Билеты на матчи

Главный билетный центр FIFA - ул. Житная, д. 4, ст. м. «Добрынинская». Внимание! Как раз здесь и собираются сейчас очереди. Поэтому сюда можно приехать только при крайней необходимости, например, если в дополнительных центрах вам не смогли выдать билет.

Дополнительные Центры выдачи билетов:

- аэропорт «Домодедово», зона прилета международных рейсов;

- аэропорт «Шереметьево», терминал D, зона прилета международных рейсов;

- аэропорт «Внуково», терминал А, зона прилета международных рейсов;

- Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, ст. м. «Технопарк».

Везде часы работы: пн. - вск. - с 10.00 до 20.00, без перерыва.

Паспорт болельщика FAN ID

Его можно получить в любом удобном вам Центре выдачи:

ул. Хамовнический вал, д. 34, ст. м. «Спортивная», «Лужники», «Фрунзенская».

ул. Коровий вал, д. 5, стр. 1, ст. м. «Добрынинская», «Серпуховская», «Октябрьская».

Волоколамское ш., д. 73, ст. м. «Тушинская»

Лужнецкая наб., д. 24, стадион «Лужники», ст. м. «Спортивная», два пункта - между павильонами 5 и 1.А и рядом с павильоном 1.Е

Везде часы работы: пн. - вск. - с 9.00 до 21.00, без перерыва. График загрузки Центров выдачи в течение дня можно посмотреть на официальном сайте

Кроме того, паспорта болельщиков выдаются в нескольких московских центрах госуслуг (МФЦ):

- центр госуслуг района Замоскворечье (ул. Бахрушина, д. 13, ст. м. «Павелецкая», «Добрынинская»)

- центр госуслуг района Беговой (ул. Правды, д. 33, ст. м. «Савеловская», «Белорусская»)

- центр госуслуг поселения Московский (Новая Москва, пос. Московский, 3, мкр., д. 21, ст. м. «Тропарево»)

- флагманский офис Центрального округа Москвы (торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Афимолл Сити», Пресненская наб., д. 2, 1-й этаж, ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»)

Все столичные центры «Мои документы» работают ежедневно с 8.00 до 20.00, флагманский офис открыт с 10.00 до 22.00.