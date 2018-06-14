Филевскую линию метро частично закроют

СЕГОДНЯ 19:20 2018-06-14T19:19:58+03:00

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В эти выходные, 16 и 17 июня, поезда не будут ходить на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская». Неудобства придется терпеть из-за ремонта путей, монтажа шумозащитных экранов и других работ во время реконструкции наземного участка.

В субботу и воскресенье для пассажиров закроют на вход и выход станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» - по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада».

В эти два дня между закрытыми станциями будут курсировать бесплатные автобусы с надписью «КМ». Автобусы КМ1 свяжут станции «Киевская» и «Кунцевская». Они будут ездить с промежуточными остановками около метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Автобусы КМ2 станут курсировать между станциями метро «Багратионовская» и «Фили». Оба маршрута будут работать с 5.00 утра до 2.00 ночи. Интервал движения - не более 2 минут.

В ближайшие выходные на временно закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров метро. Эти сотрудники помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут. А на станциях метро «Киевская» и «Кунцевская» будут дополнительно дежурить сотрудники Службы безопасности и полиции подземки.

По привычному расписанию метро начнет работать в понедельник 18 июня, в 5.30 утра.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Поезда поедут тише по новым рельсам и шпалам

Во время реконструкции Филевской линии, кроме ремонта платформ и вестибюлей станций, обновят всю «начинку» ветки, в том числе, пути. Как отметили в пресс-службе столичного метро, сделать это без временной остановки движения поездов невозможно. В эти выходные участок Филевской линии закроют второй раз. В прошлый раз в конце мая за два дня рабочие заменили 62 шпалы, 935 метров рельсов, сварили 46 стыков между рельсовыми плетями. Теперь составы будут ходить более плавно и тише. Помимо этого, строители на глубине более 2,5 метров под рельсами проложили инженерные коммуникации, подходящие к станциям.

Сегодня уже отремонтировали вестибюли на «Кутузовской» и четыре платформы на станциях «Фили» и «Студенческая». Здесь появились навесы с новым светодиодным освещением и стеклянные витражи на путевых стенах. Теперь на станциях стало светлее. Платформы облицованы гранитом, а в некоторых местах уложена тактильная плитка для слабовидящих. На станциях поставили новые лайтбоксы с навигацией. Скоро завершится реконструкция пассажирской зоны на станциях «Кунцевская», «Пионерская», «Филевский парк», «Багратионовская».