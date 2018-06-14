Почему суд не стал лишил родительских прав полицейского, который зверски зарезал жену

СЕГОДНЯ 19:25 2018-06-14T20:16:26+03:00

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У этой истории очень много пересечений с громким делом Риты Грачевой - молодой женщины из подмосковного Серпухова, которой не желавший разводиться муж отрубил кисти рук.

Полицейский (теперь уже бывший) Сергей Гусятников тоже не хотел расходиться с женой. Так сильно не хотел, что решил ее убить. Это случилось в новогодние праздники, пока вся страна охала от переизбытка оливье в организме и путешествовала по гостям.

«БОЛЬШЕ НЕ МОГУ, БУДЕМ РАСХОДИТЬСЯ»

- Когда умер мой муж, Леночке было всего 16, - рассказывает Анна Верба, мама погибшей женщины. - Мы тогда жили в Торжке Тверской области. Потом мы с ней переехали в Солнечногорск. Денег не хватало, поэтому она очень рано пошла работать. Устроилась менеджером в большой мебельный гипермаркет. Когда ей исполнилось 18, она встретила Сергея. Он был на десять лет старше. Работал в Госнаркоконтроле. Лена ему очень понравилась: работящая, неглупая. Она нас потом познакомила, Сергей бывал у нас дома. Она не сразу решила, что выйдет за него замуж. Но он мне еще на первой нашей встрече сказал: «Я буду добиваться вашей дочери!» В итоге они и поженились. Гусятников переехал к нам на съемную квартиру. Несколько лет жили вместе. И даже какое-то время, когда у них сынок родился. А потом они решили брать ипотеку.

Новостройка в окрестностях Зеленограда. Двухкомнатная квартира и ежемесячный платеж в 40 тысяч рублей.

- Поначалу они жили очень хорошо. Но со временем Лена в Сергее разочаровалась. Она мне говорила, что устала от его безынициативности. Сама Лена работала на двух работах, чтобы деньги на кредит были, чтобы ребенка можно было летом к морю свозить, машину мечтала купить. Дочь хотела, чтобы Сергей нашел высокооплачиваемую работу, а он не хотел уходить со службы...

После расформирования ФСКН (Федеральной службы по контролю за наркотиками) Сергей перешел в систему МВД, в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков. Один из его приятелей рассказал, что Гусятников рассчитывал, что скоро выйдет на пенсию - после 20 лет выслуги.

Разумеется, Гусятников чувствовал, что жена охладела. Летом прошло года на одном из семейных праздников закатил сцену, приревновав Лену к ее же крестнику, 19-летнему парню. Это был переломный момент. После этого Елена с ребенком уехала отдыхать в Турцию, Сергей слала ей смски, умоляя простить. А жена прислала ему с берега Средиземного моря сообщение: «Больше не могу, будем расходиться».

«ПАПА ПОЛИЦЕЙСКИЙ. ОН ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ»

Когда жена с сыном вернулись, Гусятников предпринял попытку помириться. Но странным способом. На даче пригласил Елену прогуляться по лесу. А там, подальше от чужих глаз, напал. Повалил на землю, приставил к горлу нож, угрожал. Но потом все-таки отпустил.

- Лена ходила в травмпункт, подала заявление в полицию. Участковый ограничился воспитательной беседой, не стал заводить против коллеги, Сергея Гусятникова, дело, - рассказывает Анна Верба.

Официально не развелись. Сыну ничего не сказали. Разъехаться не получилось - каждому было некуда идти. Жить пришлось в соседних комнатах, как соседям. Квартира-то ипотечная! Это долгая и мутная процедура, когда такое жилье начинают делить бывшие супруги.

- Сергей мне звонил, говорил, что хочет сохранить семью, - рассказывает мне Анна Верба.

А в ночь на 5 января он (я напомню: на тот момент - действующий сотрудник полиции) свою любимую женщину жестоко зарезал. 48 ударом ножом!

Пока Елена истекала кровью, Сергей тихо вышел из квартиры и уехал. По версии следствия, он пытался создать себе алиби. Якобы дома он в тот день не ночевал.

Около девяти часов утра проснулся 7-летний Дима (имя изменено). В доме было тихо, и мальчик пошел будить маму. Зашел в родительскую спальню. Мама лежала на кровати с открытыми глазами, постель вся красная. Он звал ее, звал, но Елена молчала.

- Дима мне потом несколько раз рассказывал про этот момент, - говорит Анна Верба. - «Я очень сильно испугался. Я не стал трогать маму и убежал. Сидел в своей комнате и начал думать, кому звонить. Подумал, что надо звонить папе, он же полицейский, он должен знать, что теперь делать...»

Своим детским воображением Дима придумал: мама просто «порезалась» и уснула.

Приехал Сергей. Вызвал скорую и полицию. Сначала рассказывал, что ничего не знает, но на допросе признался: да, это я ее...

ПРЕКРАСНЫЙ ОТЕЦ

Это, конечно, странно, но маленький Дима после этой трагедии оказался у... родных Сергея Гусятникова. Матери погибшей Елены Вербы Анне пришлось возвращать внука с помощью органов опеки. С марта она стала официальным опекуном Димы.

Сложно себе представить, что пережила Анна. Она потеряла дочь. И после этого ей еще предстояло объяснять Диме, что его мамы больше нет...

- Мы не сразу сказали, - говорит женщина. - Боялись. Сначала говорили, что мама попала в больницу, но позвонить ей нельзя, потому что телефон у врачей... Много обсуждали с психологом этот момент. Специалист сказал: тянуть больше нельзя, мальчик живет надеждами, это очень жестоко. И я сказала. Я не хочу говорить, что было с ребенком... Потом мы привозили Диму на кладбище, показывали могилу Лены. Но внук по маме по-прежнему тоскует. Иногда говорит: «Бабушка, я так сильно скучаю, хочу хотя бы услышать мамин голос...» Мы много лечились, ходили к специалистам.

- Об отце вспоминает?

- Психологи говорят, что дети проще переносят стрессы. Да, про отца он вспоминает иногда. Точнее, не персонально про Сергея, а про маму с папой, про семью: как они ездили туда-то, туда-то.

Дело движется к суду (см. «Официально»). 38-летний Сергей Гусятников свою вину признает. Однако экс-полицейский может расчитывать на серьезное сокращение итогового срока. Потому что у него, как ни странно, есть смягчающие обстоятельства. Одно из них - несовершеннолетний ребенок, который де-юре находится у отца на иждивении. Анна Верба подавала иск в суд, просила лишить Гусятникова родительских прав. Но Зеленоградский суд иск отклонил.

- Адвокат принес характеристику из школы, где учится Дима - что папа часто приезжал за мальчиком и никто из учителей ничего плохого про него сказать не может, - рассказывает Анна. - Но простите: человек убил мать своего ребенка и ушел, чтобы исколотое ножом тело Елены нашел его малолетний сын! И это - прекрасный отец?

В этом дело Елены Вербы тоже похоже на историю Риты Грачевой. Серпуховский суд решил не лишать садиста, отрубившего жене руки, родительских прав. То есть - тоже дал ему шанс получить скидку по сроку.

ОФИЦИАЛЬНО

- В ближайшее время следователь планирует предъявить Сергею Гусятникову обвинение в окончательной редакции, - сообщила «КП» старший помощник руководителя Следственного комитета Московской области Ольга Врадий. - Расследование будет завершено в течение месяца. После утверждения в прокуратуре дело должно быть передано в суд.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

По словам Анны Вербы, вот уже почти полгода она не имеет доступа в квартиру, которая принадлежит ее дочери. Ключи - только у родственников Гусятникова.

- Сестра Сергея пыталась вывезти из квартиры все вещи, - говорит женщина. - Хорошо, нам соседи сообщили об этом. Приехали, вызвали полицию. Процесс перевозки вещей на тот момент остановили, но ключи нам так и не дали. А ведь в квартире много вещей Димы, которые нам сейчас нужны. Войти в квартиру не может даже опека, которая согласно документам «должна проверять сохранность имущества ребенка». Все это очень странно.