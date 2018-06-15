"Аптекарский огород": джаз, балы, концерты в секретной лаборатории

СЕГОДНЯ 12:00 2018-06-15T12:30:20+03:00

Джаз можно будет слушать сидя на пуфиках

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Для тех, кто не поддался футбольной страсти (знаю, что таких странных людей достаточно) в "Аптекарском огороде" целая череда потрясающих событий. Филиал ботанического сада МГУ превращается в место силы. По крайней мере, в площадку интеллектуалов, любителей музыки и ценителей прекрасного.

С 15 по 17 здесь состоится открытие III фестиваля "Город Джаз".

15 июня — ансамбль Ensolarado "Бразильский джаз" (не только, оказывается, футбольная сборная Бразилии к нам приехала). Самба, босса-нова, соул, фанк… Жобима, Жильберту, Мораэса и другие.

16 июня — Этери Бериашвили.

17 июня — Алексей Козлов.

Думаю, две последние фамилии расшифровывать не нужно.

Начало в 20.00.

16 же июня практически параллельно с джазом в другой части «Огорода» в старинной лаборатории XIX века - "Вечер романсов Чайковского". Баритон Денис Апполонин и пианист, композитор Филипп Чельцов.

Начало в 19.00.

В лабораторию 19 века обычных посетителей не пускают.

Кстати, в лабораторию обычных посетителей не пускают. Биологи считают, что это сакральное для них место. Лабораторный корпус был построен в XIX века. Сейчас в нем воссоздан старинный интерьер. И есть старое фортепиано — ровесник здания. В общем, погружение в эпоху гарантировано.

22 и 23 июня здесь же — Бал цветов "Сон в летнюю ночь". Зазвучит музыка барокко, написанная специально для исполнения на открытом воздухе.

Маэстро Филипп Чижевский со своим Ансамблем Questa Musica представят в старинном саду сочинения Г. Ф. Генделя, Н. Порпора и других.

Поют известный немецкий контртенор Филипп Матман и солистка Мариинского театра Дарья Телятникова. Контртеноров (это самый высокий мужской оперный голос) совсем немного.

Начало в 20.00.

По окончании – фейерверк.

Самое зрелищное, конечно, костюмированный бал.

23 июня за несколько часов до грандиозного вечернего Бала цветов "Сон в летнюю ночь" впервые в истории пройдёт Парад ботаников "Вампиры и доноры" ('Lamia et Donatorum')..

Каждый желающий сможет предстать в образе роскошной красавицы, чудовища, командира, солдата.

Начало в 14.00.

30 июня в Театре С.А.Д. "Аптекарский огород" выступит контртенор Глеб Захаров. И опять зазвучит музыка барокко - Бах, Гендель и другие великие композиторы.

Слушателям будут подавать соответствующее моменту шампанское!

Начало в 19.00.

Билеты на концерты и шоу и в кассе сада.

Адрес: проспект Мира, дом 26 (два квартала от метро "Проспект Мира".