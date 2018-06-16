Водителя такси, врезавшегося в центре Москвы в толпу людей, задержали по горячим следам
Днем на территории Китай-города в районе дома N5/2 по улице Ильинка жёлтая машина с шашечкой на крыше въехала в толпу прохожих. Таксист не справился с управлением и неожиданно вывернул на тротуар. Учитывая наплыв туристов (в связи с чемпионатом мира по футболу), в центре столицы в субботу было полно людей.
Как рассказали в Главном управлении МВД по городу Москве, за медицинской помощью обратились восемь человек. Информации о погибших нет.
Место аварии. Фото: ЦОДД
Водителя задержали практически сразу после ДТП, - сообщили в полиции. - Сейчас он в территориальном отделе МВД.
По некоторым данным, таксист был трезв. Вероятно, что-то случилось с автомобилем. Сейчас это выясняют сотрудники полиции.
Перед тем, как задеть людей, водитель сбил знак платной парковки. Вероятно, это смягчило дальнейший удар и спасло жизни пешеходов.
В ГИБДД по городу Москве это ДТП не комментируют.
Виновник аварии. Фото: ЦОДД
Как удалось выяснить «КП», нарушителя зовут Анарбек Чынгыз. В столицу он приехал из Киргизии. Ему 28 лет.
Ильинка после ДТП.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
Ранее в Сети появилась информация, якобы неумелый шофёр въехал в толпу мексиканцев, приехавших в Москву на мундиаль. Но источник «КП» в МВД эту информацию не подтвердил.
Машину увозят. Фото: ЦОДД
Такси потеряло управление и врезалось в толпу людей.8 прохожих пострадали в центре Москвы из-за наезда автомобиляЭдвард ЧЕСНОКОВ